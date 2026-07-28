Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội cập nhật danh mục 81 dự án nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2026 - 2030 GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND phê duyệt đợt cập nhật đầu tiên danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và khu đô thị thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, việc quản lý và tái chế CTRXD phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nhằm hạn chế lãng phí tài nguyên, thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng, góp phần phát triển Thủ đô theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 16/6/2026, Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 8/7/2026 cùng các văn bản liên quan, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Việc tổ chức thực hiện phải bám sát phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và một nhiệm vụ chỉ có một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.

Thành phố yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải xây dựng và gia cố nền đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hạn chế đào bỏ nền và vận chuyển đất thải.

Thành phố yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải xây dựng và gia cố nền đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hạn chế đào bỏ nền và vận chuyển đất thải. Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh trong các công trình sử dụng vốn ngân sách và khuyến khích áp dụng đối với các dự án ngoài ngân sách.

Một nội dung đáng chú ý là việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý CTRXD. Các phương tiện vận chuyển phải được định vị GPS, lắp camera giám sát, kết nối và chia sẻ dữ liệu để theo dõi khối lượng, lộ trình vận chuyển cũng như điểm tiếp nhận chất thải. Chủ đầu tư các dự án phải xây dựng phương án quản lý chất thải ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế và kiểm soát toàn bộ quá trình giao nhận bằng phiếu xác nhận, dữ liệu cân, GPS, camera và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm tái chế.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc chủ đầu tư Dự án Nhà máy xử lý, tái chế CTRXD tại xã Dục Tú (Đông Anh) có công suất 2.000 tấn/ngày, bảo đảm khởi công trước ngày 15/8/2026.

Sở này cũng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu phương án mở rộng Khu xử lý chất thải tại xã Tiến Thắng (Mê Linh), với quy mô 480 tấn/ngày ở giai đoạn 1 và 960 tấn/ngày ở giai đoạn 2; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/8/2026 để hình thành khu xử lý CTRXD quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu lâu dài của thành phố.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, xác định cụ thể các điểm tập kết, xử lý tạm thời theo đề xuất của UBND các xã như Bát Tràng, Hồng Vân, Phúc Thịnh, Phù Đổng, Trung Giã, Đại Xuyên, Thư Lâm, Phú Xuyên, Đại Thanh và Đa Phúc. Những địa điểm đáp ứng điều kiện sẽ được xem xét cho thuê đất ngắn hạn, thời gian không quá 5 năm để phục vụ hoạt động tập kết, xử lý CTRXD.

Đối với Sở Xây dựng, Thành phố giao xây dựng lộ trình nâng dần tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình sử dụng vốn nhà nước, đồng thời nghiên cứu mở rộng áp dụng đối với các dự án ngoài ngân sách.

Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá đối với từng loại vật liệu tái chế và từng hạng mục công trình, làm cơ sở cho công tác thiết kế, lập dự toán và quản lý chi phí. Trường hợp chưa có định mức, đơn giá riêng, Sở sẽ hướng dẫn phương pháp xác định giá cho các công tác tái chế, gia cố.

Ngoài ra, Sở được giao đề xuất xây dựng 4 điểm tập kết CTRXD quy mô lớn, trong đó có một điểm tại xã Vật Lại và một điểm tại xã Trung Giã nhằm đáp ứng nhu cầu lưu chứa, trung chuyển và xử lý chất thải xây dựng. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư xác định vị trí tiếp nhận đất đào đủ điều kiện kỹ thuật để tái sử dụng, đặc biệt là đất hữu cơ và đất màu phục vụ trồng cây.

Để ngăn chặn tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng, Công an TP Hà Nội được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường trinh sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.