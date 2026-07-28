Miền Bắc hứng chịu những trận mưa lớn đến khi nào?

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Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông đã quay trở lại khu vực Bắc Bộ từ trưa qua, mưa tập trung nhiều ở phía Đông Bắc Bộ. Nhiều điểm mưa với lượng trên 80mm, riêng tại phường Đông Triều (Quảng Ninh) mưa to trên 110mm.

Nguyên nhân gây mưa do rãnh thấp đang vắt ngang khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió đang hoạt động mạnh trên độ cao 3000-5000m. Tổ hợp này khiến cho mây ẩm hội tụ mạnh mẽ và trút mưa liên tục.

Lượng mưa sẽ tăng lên và kéo dài đến hết ngày hôm nay (28/7), với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi mưa to trên 250mm. Nguy cơ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Đây là đợt mưa lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu tháng 7 đến nay trên nền đất đá ở vùng núi Bắc Bộ đã ngậm no nước, các lớp đất đá trở nên nặng hơn và kết cấu bị suy yếu. Do đó, nguy cơ sạt trượt đất đá, lũ quét cao có thể xảy ra ở nhiều nơi.

Với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhiều. Dự báo mưa kéo dài từ nay đến này 29/7, lượng mưa từ 40-100mm, có nơi mưa to trên 200mm. Thời gian mưa xảy ra về chiều tối và đêm.

Thời tiết hôm nay tại phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Còn từ phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) trở vào đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) mưa xảy ra chủ yếu về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước đó trưa và chiều vẫn có những khoảng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa: T.L

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 28/7 đến ngày 29/7:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 29/7, mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/7 đến ngày 6/8:

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm 29/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ khoảng ngày 30-31/7 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại hứng những trận mưa như trút nước, những tỉnh thành này lại là trọng tâm mưa lớn GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay mưa lớn lại lan rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh miền núi tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, có nơi mưa rất to trên 150mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.