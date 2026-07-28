Tin sáng 28/7: Giá vàng giảm, có nên bắt đáy? Uống nước ép trái cây thay nước để 'thanh lọc', người phụ nữ nguy kịch

Uống nước ép trái cây thay nước, nữ bệnh nhân đái tháo đường nguy kịch

So sánh lượng đường trong các loại đồ uống. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong tình trạng nguy kịch sau hơn một tháng duy trì thói quen uống 1,5-2 lít nước ép trái cây mỗi ngày để "thanh lọc cơ thể".

Theo đó, bệnh nhân N.T.T.T. (64 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục, đường huyết tăng cao mất kiểm soát.

Theo người bệnh, hơn một tháng qua bà duy trì thói quen uống 1,5-2 lít nước ép mỗi ngày, gồm các loại nước ép cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt… thay cho nước lọc. Bà cho rằng đây là cách "thanh lọc cơ thể", bổ sung vitamin và duy trì lối sống lành mạnh.

Trao đổi trên báo Sức khoẻ và Đời sống, ThS.BS.CKII Mai Trọng Trí, bác sĩ Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết khi nhập viện, các chỉ số của bệnh nhân ở mức đáng báo động. Đường huyết tĩnh mạch gần 1.000 mg/dL (cao gấp 10 lần mức bình thường); HbA1c ở mức 14,5% (cao gấp 3-4 lần người bình thường), biến chứng Nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu – những tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Người bệnh nhanh chóng được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và theo dõi tích cực tại Khoa Nội tiết. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, đường huyết ổn định hơn, bệnh nhân ăn uống được và giảm các triệu chứng mệt mỏi, khát nước.

Các tỉnh miền Bắc khẩn trương ứng phó với mưa lớn, sạt lở

Các địa phương phải chủ động ứng phó với mưa lớn.

Chiều 27/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 27/7 đến đêm ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

5 nạn nhân bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM đã tử vong

5 nạn nhân bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn ở đường Ngô Đức Kế đã tử vong. Ảnh: Minh Toàn

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trên Sức khoẻ và Đời sống, 5 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện điều trị sau vụ cháy quán ăn xảy ra tối 11/7 đều đã không qua khỏi. Nạn nhân thứ 5, sinh năm 1996, tử vong lúc 17h45 ngày 26/7. Trước đó, 4 nạn nhân trong vụ cháy cũng lần lượt tử vong trong quá trình điều trị do tình trạng bỏng quá nặng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/7, vụ cháy xảy ra tại một quán ăn ở số 56 đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh. Khoảng 20h30 cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 6 nạn nhân với các mức độ tổn thương khác nhau do bỏng nhiệt và hít phải khói.

Theo bệnh viện, trong 6 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có một trường hợp bị bỏng nhẹ và 5 trường hợp bỏng rất nặng, diện tích bỏng từ trên 50% đến hơn 80% cơ thể. Nhiều trường hợp bị sốc bỏng, ngạt khói, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức chống sốc, lọc máu liên tục (CRRT), đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và động mạch để theo dõi huyết động.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá tổn thương. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu về bỏng.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã tiếp nhận 5 bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện trong tình trạng mê, bỏng hô hấp.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng cho biết một bệnh nhân trong vụ cháy trên sau khi được điều trị tại bệnh viện cũng đã xuất viện ngày 14/7.

Như vậy, trong tổng số 6 nạn nhân trong vụ cháy, có 5 người đã tử vong do bị bỏng nặng.

Giá vàng giảm, có nên bắt đáy lúc này?

Thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế tài chính cho biết trên VTC News, hiện không ai biết được vàng khi nào tạo đáy. Vàng có thể tiếp tục giảm sâu dù thị trường đã bắt đầu xuất hiện một số tín hiệu hồi phục.

Ông Hiếu chỉ ra 3 yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện tại. Thứ nhất, diễn biến căng thẳng Trung Đông trở lại. Sau thời gian đàm phán, hiện Mỹ và Iran đều có những động thái tấn công trở lại, diễn biến này có lợi cho vàng - tài sản trú ẩn trong thời kỳ biến động.

Thứ hai, lạm phát tại Mỹ tăng cao trên 4%, nếu kéo dài buộc thị trường chuyển sang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn.

Cuối cùng, đồng USD suy yếu cũng sẽ góp phần đẩy giá vàng sớm tăng trở lại.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng vào những nhịp "bắt đáy" ngắn hạn. Điều quan trọng là phải theo dõi xu hướng của giá vàng thế giới, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của đồng USD, bởi đây mới là những yếu tố quyết định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Ông cũng lưu ý, khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức hàng chục triệu đồng mỗi lượng, rủi ro đối với người mua ngắn hạn sẽ lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho rằng, việc giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Nếu mua, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ khoảng 20-30% danh mục vào vàng. Nếu có ý định đầu tư, nên cân nhắc từ quý III.

Làm rõ vụ người đàn ông nghi tự tử sau khi mua đất bị chồng lấn ranh giới

Gia đình bà T đã lo hậu sự cho anh H.B.L. Ảnh: Đình Trọng

Ngày 27/7, lãnh đạo UBND phường Phú An (TPHCM) cho biết trên Lao Động, Công an phường đang phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ giao dịch bất động sản liên quan đến vụ việc anh H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An) tử vong.

Phường Phú An là địa phương có thửa đất mà gia đình anh H.B.L mua. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ các vấn đề xung quanh giao dịch này.

Trao đổi với phóng viên, gia đình bà H.T.T (72 tuổi, quê Nghệ An, mẹ ruột anh H.B.L) cho biết, gia đình đã lo hậu sự cho anh H.B.L.

Theo bà H.T.T, thửa đất tại phường Phú An, anh L mua với mong muốn xây nhà cho gia đình cùng ở. Từ đó, cả gia đình bà sẽ không phải đi ở trọ, cuộc sống bấp bênh. Thửa đất này có diện tích 202 m².

Cũng theo bà T, quá trình mua đất đã xảy ra những rắc rối pháp lý khiến gia đình lo lắng. Sau khi anh L tử vong, gia đình cũng trình báo cơ quan chức năng, mong muốn các cơ quan vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Ghi nhận, những ngày qua, câu chuyện về anh H.B.L nghi tự tử do rơi vào bế tắc sau khi mua đất được cho là bị chồng lấn ranh giới, được nhiều người quan tâm. Một số mạnh thường quân lên tiếng tặng gia đình bà T đất để xây nhà ổn định cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, bà H.T.T bày tỏ lòng cảm ơn đối với quý mạnh thường quân. Bà T cho biết, đó là ân tình quá lớn, gia đình không dám nhận. Nguyện vọng của gia đình là cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của gia đình theo mong muốn của anh L.