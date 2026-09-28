Công trình xuống cấp nghiêm trọng trong khu lưu niệm ở Huế đang được tu sửa ra sao?

Liên quan đến thực trạng xuống cấp của ngôi nhà bên trong Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu, trao đổi với phóng viên, đại diện Bảo tàng TP Huế cho biết, đơn vị đang tiến hành tu sửa công trình.

Công trình xuống cấp nằm trong Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu. Ảnh: HD.

Theo đó, cơ quan chức năng đã phê duyệt kinh phí 300 triệu đồng để thực hiện việc sửa chữa. Hiện đơn vị đang cho đan tranh và gia công các vật tư, vật liệu tại xưởng.

Theo Bảo tàng TP Huế, do ngôi nhà có diện tích nhỏ, trong khi thời điểm này thường có mưa nên các vật tư, vật liệu được gia công, hoàn thiện tại xưởng trước. Sau đó, toàn bộ vật liệu sẽ được đưa đến công trình để thi công.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện và tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu, việc thi công tại công trình sẽ được thực hiện trong khoảng 1 tuần.

Hiện nay, đơn vị quản lý sử dụng lưới nhựa để bao quanh ngôi nhà, đồng thời treo biển thông báo đến du khách về tình trạng của công trình.

Công trình xuống cấp được đơn vị quản lý sử dụng lưới nhựa để bao quanh, chờ tu sửa. Ảnh: HD.

Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin về tình trạng xuống cấp của ngôi nhà tranh tại Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu tại số 119 Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, TP Huế). Khu lưu niệm được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990.

Công trình nhà tranh được dựng năm 1926, có kết cấu 3 gian, lợp tranh cùng hệ thống vách đất. Đến năm 1997, ngôi nhà được phục hồi, tôn tạo. Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết, mái tranh bị bong rách, mục nát, nhiều vị trí vách xuất hiện tình trạng nứt, bong tróc.

Cận cảnh công trình xuống cấp bên trong một khu lưu niệm ở Huế GĐXH - Ngôi nhà nằm trong Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu ở Huế xuống cấp nghiêm trọng, hiện đang chờ phê duyệt kinh phí sửa chữa.



