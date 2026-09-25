Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 GĐXH - Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành làm việc toàn diện hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục tại xã Quảng Bị. Nhiều tồn tại trong quy trình vận hành bếp ăn, hồ sơ pháp lý đã được vạch rõ.

Thêm một trường ở xã Quảng Bị phát hiện thực phẩm kém tươi mới

Sau những ồn ào về đĩa thịt bán trú quắt queo "như tóp mỡ" tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, sáng ngày 25/9, một trường tiểu học khác trên địa bàn xã Quảng Bị - Trường Tiểu học Quảng Bị 2 lại tiếp tục phát hiện nguồn thực phẩm đầu vào có vấn đề từ cùng một đơn vị cung ứng.

Cụ thể, thông tin tới phóng viên, chị N - phụ huynh có con theo tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, trong buổi giám sát giao nhận thực phẩm sáng 25/9, tổ kiểm tra gồm đại diện phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ y tế cùng đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Bị phát hiện số lượng su su nhập vào bị trầy xước, dập nát, màu sắc không còn tươi mới và có quả vỏ ngoài có dấu hiệu không đạt chuẩn an toàn.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tại chỗ và yêu cầu đơn vị cung ứng phải lập tức thu hồi, mang nguyên liệu khác đạt chuẩn đến thay thế.

Video phụ huynh phát hiện rau củ có dấu hiệu giập vào trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Video: PHCC

Đáng nói, sự cố này diễn ra ngay sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố về làm việc vào ngày 24/9. Tại buổi làm việc đó, ông Huy Hoàng – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long (đơn vị cung ứng suất ăn) đã khẳng định sẽ tiếp thu, đồng thời cam kết bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau lời hứa hẹn, thực phẩm không đảm bảo chất lượng lại ngang nhiên xuất hiện tại điểm trường thứ hai ở xã Quảng Bị.

Theo chị N, trước đó ngày 23/9, đoàn kiểm tra cũng phát hiện gần 1kg giá đỗ hỏng khi nhập vào trường. Suốt thời gian qua, các cháu ăn bán trú thường xuyên phải ăn thực đơn nghèo nàn, ít thay đổi, khẩu phần chia không đều.

"Thậm chí có ngày thiếu cơm, 2 lớp học sinh phải ra ngoài mua đồ ăn bù vào. Chúng tôi phản ánh rất nhiều lần nhưng đơn vị cung cấp vẫn không chuyển biến", chị N cho hay.

Nhà trường mỏi mòn đôn đốc, phụ huynh ồ ạt rút bán trú

Sáng cùng ngày, thông tin với phóng viên, bà Đào Thị Mến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, nhà trường có 3 phân hiệu, trong đó phân hiệu xảy ra sự việc thường xuyên nhận phản ánh về định lượng ít và phân chia không đều.

Theo bà Mến, Ban giám hiệu đã liên tục yêu cầu đơn vị cung ứng chấn chỉnh toàn diện. Phía Công ty Thăng Long từng phải thay thế nhân sự quản lý, đổi tổ nấu bếp và cho thôi việc một số lao động quá tuổi (tổng cộng 3 lần thay đổi nhân sự), đồng thời thay mới toàn bộ dao, thớt không đạt chuẩn.

Cận cảnh su su có dấu hiệu trầy giập được phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện trong sáng nay (25/9). Ảnh: PHCC

Dẫu vậy, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn khiến lãnh đạo nhà trường không khỏi thất vọng bởi theo bà Mến, nhà trường và lãnh đạo xã rất vất vả, phải di chuyển liên tục giữa 3 điểm trường để giám sát. Nhà trường luôn đứng về phía quyền lợi của học sinh, nhưng sự thay đổi từ phía công ty cung cấp vẫn chưa thực sự triệt để.

Theo vị hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Bị 2, sự tắc trách của công ty Thăng Long đã thể hiện rõ qua phản ứng gay gắt của các bậc phụ huynh là chỉ trong vòng 2 ngày qua, số học sinh đăng ký ăn bán trú tại điểm trường này đã sụt giảm nghiêm trọng, từ hơn 800 em xuống chỉ còn hơn 300 em. Hơn 500 phụ huynh đã chấp nhận tốn công sức, tất bật đón con về nhà nấu ăn buổi trưa vì không thể đặt trọn niềm tin vào những bữa cơm học đường do Công ty Thăng Long cung ứng.

Dư luận đang đặt câu hỏi lớn về năng lực quản lý và trách nhiệm xã hội của Công ty Thăng Long, đồng thời trông đợi sự vào cuộc xử lý quyết liệt, nghiêm minh từ các cơ quan chức năng để trả lại bữa ăn an toàn, đủ chất cho học sinh.

Trước đó, vào trưa ngày 23/9, phụ huynh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đã vô cùng bức xúc khi kiểm tra đột xuất bếp ăn và phát hiện các khay thịt dùng cho học sinh quắt queo, teo tóp nhìn không khác gì "tóp mỡ". Mặc dù phía đơn vị cung cấp giải thích rằng đây là món "thịt chiên vừng" và do đầu bếp thái mỏng dẫn đến "nhầm lẫn về cảm quan", nhưng mức giá 40.000 đồng/suất ăn mà phụ huynh đóng góp lại nhận về khẩu phần nghèo nàn, lèo tèo đã khiến dư luận địa phương dậy sóng. Ngay ngày 24/9, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra đột xuất tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và chỉ ra hàng loạt bất cập nghiêm trọng trong quy trình vận hành của Công ty Thăng Long bao gồm: định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định. Việc liên tiếp dính sai phạm từ định lượng bữa ăn ở Trường Tiểu học Quảng Bị 1 đến nguồn rau củ giập nát tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2 đang đặt ra dấu hỏi rất lớn về năng lực thực tế của Công ty Thăng Long. Theo đó, không ít phụ huynh đã đặt câu hỏi, liệu nhà thầu này có đang xem nhẹ an toàn và sức khỏe của hàng ngàn học sinh khi liên tục đưa ra những lời cam kết suông nhưng thực tế lại làm một nẻo?

Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn Trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ GĐXH - Sáng nay, 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại UBND xã Quảng Bị và Trường Tiểu học Quảng Bị, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường trong năm học 2026 - 2027.