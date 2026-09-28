Bán hơn 400 chiếc vợt pickleball giả thương hiệu, không có nguồn gốc

Thứ hai, 18:02 28/09/2026 | Thời sự
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GĐXH - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bán 310 vợt pickleball giả nhãn hiệu JOOLA và 140 chiếc vợt pickleball không có nhãn hiệu, không ghi nơi sản xuất.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của anh Lê Đức Việt (SN 1991, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 310 chiếc vợt pickleball mang nhãn hiệu JOOLA, có giá niêm yết 330.000 đồng/chiếc, tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 99 triệu đồng. Cùng với đó, cửa hàng còn bán 140 chiếc vợt pickleball không có nhãn hiệu, không ghi nơi sản xuất, có giá niêm yết 100.000 đồng/chiếc, tổng trị giá 14 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số vợt pickleball mang nhãn hiệu JOOLA nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. 

Sau đó, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng đối với các hành vi: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bán hơn 400 chiếc vợt Pickleball giả thương hiệu, không có nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng số vợt pickleball tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, người dân cần lựa chọn mua dụng cụ thể thao tại các cửa hàng, đại lý, cơ sở kinh doanh có uy tín. Ưu tiên sản phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa, thông tin về nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nguồn gốc, xuất xứ và chứng từ mua bán theo quy định.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Tuyệt đối không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khi phát hiện các cơ sở, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an, lực lượng QLTT hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bán hơn 400 chiếc vợt Pickleball giả thương hiệu, không có nguồn gốc - Ảnh 2.Tạm giữ nhiều trang sức có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu Chanel

SKĐS - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng bạc tại huyện Đô Lương, lực lượng chức năng Nghệ An tạm giữ một số sản phẩm là trang sức màu vàng, bạc có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng Chanel.

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