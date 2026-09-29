Chỉ còn 2 ngày nữa, không khí lạnh sẽ tràn về?

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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu, thời tiết nhiều nơi có mưa dông?

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, giữa tuần Bắc Bộ sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống.

Trước đó, từ hôm nay đến thứ Tư, Bắc Bộ vẫn nắng gắt, nhiều nơi mức nhiệt 32-35 độ, có nơi nắng nóng mức nhiệt 36 độ.

Từ đêm thứ Tư, sáng thứ Năm không khí lạnh sẽ tràn xuống. Dù cường độ không mạnh nhưng kết hợp với rãnh áp thấp có thể gây mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ.

Sóng lạnh xuống xung đột với bầu không khí nóng ẩm rất dễ kèm lốc, sét gió giật nguy hiểm.

Thời tiết Hà Nội sau 3 ngày đầu tuần trời nóng, mức nhiệt 34-35 độ, đến thứ Năm trời chuyển mưa mát, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ xuống còn 31 độ.

Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào về chiều tối, chủ yếu là mưa nhỏ. Ban ngày trời nóng, khu vực Nam Bộ khá nóng với mức nhiệt 32-34 độ. Cao nguyên Trung Bộ trời dịu mát hơn với mức nhiệt 27-31 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ thứ Năm tới cuối tuần có mưa dông rải rác do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu.

Còn từ Quảng Trị, TP Huế đến duyên hải Nam Trung Bộ ít mưa, trời nắng. Nền nhiệt dao động trong khoảng 31-35 độ.

Theo dự báo thời tiết, trước khi đón không khí lạnh Thủ đô Hà Nội trời nắng mạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 29/9 đến ngày 30/9:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 08/10:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ khoảng đêm 30/9 - 02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 04/10 - 05/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 05/10, ngày 06/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 01-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn sắp tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía Nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống nước ta vào tối 30/9 gây mưa dông, nhiệt giảm dần.