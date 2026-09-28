Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú
GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.
Cụ thể, theo Thông báo mới nhất có hiệu lực từ 27/9 về việc quyết định tạm dừng suất ăn bán trú do Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Bị 2 Đỗ Thị Mến đưa ra, nhằm thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 2114/UBND-VHXH cùng ngày của UBND xã Quảng Bị, TP Hà Nội.
Trước tình hình trên, UBND xã Quảng Bị đang khẩn trương tiến hành rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn mới có đủ năng lực, điều kiện và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn của Thành phố.
Trong thời gian chờ đơn vị cung ứng mới, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí thời gian đưa đón học sinh đúng theo khung giờ thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em trong quá trình di chuyển.
Đại diện nhà trường cho biết rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành và cảm thông từ các bậc phụ huynh trong thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho học sinh.
Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, sáng ngày 25/9, các phụ huynh tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nguồn thực phẩm đầu vào gồm su su có dấu hiệu trầy dập, không còn tươi mới.
Đáng chú ý, đơn vị cung ứng thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú cho Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cũng chính là công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long - đơn vị vừa được Đoàn Kiểm tra liên ngành Thành phố chỉ ra nhiều điểm bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, vào ngày 24/9.
Theo đó, các bất cập được chỉ ra như định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định.
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