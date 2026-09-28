Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Hà Nội: Cận cảnh suất ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau lùm xùm bị nghi dùng 'thịt ôi', 'tóp mỡ' GĐXH - Sau những hình ảnh món ăn bị nghi là "tóp mỡ, thịt ôi" lan truyền gây xôn xao mạng xã hội, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và phóng viên đã ghi nhận cận cảnh quy trình tiếp nhận, chế biến và thực tế từng khay cơm bán trú phục vụ hơn 2.100 học sinh nơi đây.

Cụ thể, theo Thông báo mới nhất có hiệu lực từ 27/9 về việc quyết định tạm dừng suất ăn bán trú do Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Bị 2 Đỗ Thị Mến đưa ra, nhằm thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 2114/UBND-VHXH cùng ngày của UBND xã Quảng Bị, TP Hà Nội.

Trước tình hình trên, UBND xã Quảng Bị đang khẩn trương tiến hành rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn mới có đủ năng lực, điều kiện và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn của Thành phố.

Trong thời gian chờ đơn vị cung ứng mới, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí thời gian đưa đón học sinh đúng theo khung giờ thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em trong quá trình di chuyển.

Cận cảnh su su phục vụ bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 ngày 25/9 vừa qua, có dấu hiệu trầy dập. Ảnh: PHCC

Đại diện nhà trường cho biết rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành và cảm thông từ các bậc phụ huynh trong thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, sáng ngày 25/9, các phụ huynh tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nguồn thực phẩm đầu vào gồm su su có dấu hiệu trầy dập, không còn tươi mới.

Đáng chú ý, đơn vị cung ứng thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú cho Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cũng chính là công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long - đơn vị vừa được Đoàn Kiểm tra liên ngành Thành phố chỉ ra nhiều điểm bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, vào ngày 24/9.

Theo đó, các bất cập được chỉ ra như định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định.

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.







