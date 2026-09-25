Hà Nội và Miền Bắc nắng liên tục rồi lại sắp đón đợt không khí lạnh mới?

Không khí lạnh sắp tràn về thời tiết miền Bắc thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, hôm nay cả Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng nhiều. Cảm giác nóng rõ khi nhiệt độ ở nhiều phường tăng lên cao, phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31-34 độ C.

Tuy nhiên, từ khoảng giữa đến cuối tuần sau, thời tiết miền Bắc có khả năng thay đổi khi không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Khoảng đêm thứ Tư, ngày thứ Năm tuần sau, gió Đông Bắc có thể tăng cường xuống miền Bắc khả năng xuất hiện mưa rào và dông, đồng thời nhiệt độ giảm.

Một số mô hình dự báo cũng đã bắt đầu cho thấy tín hiệu về đợt không khí lạnh này. Tuy nhiên, đây mới là dự báo ở thời hạn khá xa, diễn biến cụ thể còn có thể thay đổi và cần tiếp tục cập nhật trong những ngày tới.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến khoảng thứ Tư tuần sau, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 31-34 độ C. Từ 1/10, thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và xuất hiện mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào; nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo hôm nay khu vực Bắc miền Trung tiếp tục có mưa dông, tâm mưa tập trung ở Hà Tĩnh và Quảng Trị, có nơi mưa vượt 150mm, tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm.

Nguyên nhân do khu vực này đang chịu tác động mạnh của đới gió Đông trên cao. Từ thứ Bảy, khi đới gió Đông yếu đi thì mưa ở khu vực này mới giảm dần.

Tại phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sẽ còn hoạt động mạnh trong 2 ngày tới. Mây dông sẽ phải triển liên tục quanh dải hội tụ và trút mưa xuống khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau.

Cảnh báo có những nơi mưa rất to trên 100mm, đi kèm gió giật, sấm sét. Mưa to diễn ra trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất trên sườn đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội nắng nhiều ít mưa. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/9 đến ngày 26/9:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 04/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-01/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 26-27/9, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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