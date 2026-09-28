Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

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Người dân cần làm ngay điều này để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID

Từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Ảnh minh họa: AI

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Theo quy định mới, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Như vậy, những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID; Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên; Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID; Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử…cần lưu ý thực hiện theo quy định trên.

Đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị xử phạt đến 400.000.000 đồng

Đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị xử phạt nặng theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Theo Báo Chính Phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 367/2026/NĐ-CP về mức xử phạt áp dụng cho việc đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân. Cụ thể:

Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân;

- Đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

- Đăng, phát thông tin có nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Luật số 126/2025/QH15;

- Đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước, các đối tác.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng. Ảnh minh họa: TL

Cũng theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghể nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp;

- Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tạm thu hồi biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở tạm thời thu hồi lại biển chỉ dẫn khoảng cách để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông. Ảnh minh họa: TPO



Báo Lao Động đưa tin, chiều ngày 27/9, các biển chỉ dẫn khoảng cách ở cả 2 chiều trên cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ. Phần vạch kẻ đường tại các vị trí tương ứng biển báo vẫn được giữ nguyên.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông bởi người dân đang sợ bị xử phạt.

"Đây chỉ là biển chỉ dẫn thông tin, không phải là biển cấm hay biển hiệu lệnh nên không dùng xử phạt.

Đối với các mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m và hệ thống vạch sơn được bổ sung trên cầu mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết, ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Cấp cứu kịp thời người đàn ông bị nhồi máu cơ tim tại buổi khám bệnh miễn phí

Tình trạng sức khoẻ của ông D đã ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới. Ảnh: BVCC

Trên TTXVN, BSCK1 Trần Thế Vinh (Khoa Tim mạch, Bệnh viện Quốc tế City) cho biết, ông L.V.D (ngụ xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) được phát hiện có dấu hiệu nhồi máu cơ tim trong chương trình "Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn" do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Hoa Lâm, Hội Khoa học sức khỏe TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City tổ chức tại Quảng Ngãi.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận huyết áp của ông D ở mức cao với 180/100mmHg. Bệnh nhân cho biết đã xuất hiện những cơn đau ngực từng đợt trong khoảng 3 ngày. Tại thời điểm thăm khám, ông D đau ngực, vã mồ hôi. Kết quả điện tâm đồ cho thấy ST chênh lên, nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay sau đó, êkíp bác sĩ khẩn trương đưa ông D đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Tại bệnh viện, ê kíp các bác sĩ của các bệnh viện đã chẩn đoán, tiến hành can thiệp và đặt stent mạch vành cho ông D.

Theo bác sĩ, sau can thiệp sức khỏe ông D đã ổn định, có thể vận động, đi lại tốt, không ghi nhận triệu chứng bất thường. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Được biết, gia đình ông D có hoàn cảnh khó khăn. Ông là con của gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng. Trước hoàn cảnh của bệnh nhân, Khu Y tế kỹ thuật cao TP Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ chi phí can thiệp và điều trị, giúp ông và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị.