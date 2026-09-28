Không khí lạnh tràn sắp tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao?

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Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa nhiều nơi?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, khoảng tối 30/9, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống. Từ chiều và đêm 30/9, miền Bắc nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước, đưa nhiệt độ cao nhất miền Bắc những ngày sau đó xuống còn 30-32 độ, trời mát hơn, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa dông rải rác. Tuy nhiên, mưa xuất hiện theo đợt ở phạm vi hẹp, ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài liên tục.

Theo dự báo thời tiết trước khi có mưa bởi ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có nắng mạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vào chiều tối. Cục bộ có những nơi mưa lượng khá 60mm.

Trước khi có mưa, từ sáng đến trưa khu vực Nam Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến trong khoảng 32-34 độ.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết hôm nay có nắng mạnh. Nắng nóng 35 độ xảy ra ở các phường Lào Cai, phường Tân Hòa, phường Việt Trì, phường Hoàn Kiếm, phường Phủ Lý.

Các phường còn lại từ vùng núi đến ven biển nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 29/9:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/9 đến ngày 07/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 1-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết lại có mưa nhiều? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc gây mưa tại khu vực này trong những ngày đầu tháng 10.