Tin sáng 4/9: Đề xuất mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ Quốc khánh năm 2027; Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

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Tin sáng 3/9: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 4 ngày? Danh tính nữ diễn viên hài Việt lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 GĐXH - Người lao động có thể lại tiếp tục được nghỉ dài ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; Nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Đề xuất mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ Quốc khánh năm 2027

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 (Ảnh: VGP).





Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án nghỉ nghỉ tết Âm lịch (Tết Nguyên đán Đinh Mùi) và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Phương án 1: Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2: Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất.

Bộ Nội vụ đề xuất, năm 2027 công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục.

Cụ thể, đối với công chức, viên chức dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Nghỉ ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027.mCông chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch.

Công an công bố 6 số điện thoại lừa đảo, tất cả người dân cần biết

Theo Tạp chí điện tử Phụ nữ mới, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và gây hoang mang cho người dân.

Nháy máy, gọi điện từ số lạ rồi tắt (đầu số 022..., 024..., 028...): Đổ chuông 1–3 giây nhằm rà soát số điện thoại đang hoạt động, phân tích giọng nói (xác định độ tuổi, giới tính, mức độ cảnh giác) để phân loại nạn nhân, bán dữ liệu hoặc thu cước phí cao khi người dân gọi lại.

Giả danh cơ quan nhà nước: Tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Giả danh nhân viên dịch vụ: Mạo danh ngân hàng, điện lực, shipper hoặc cán bộ hỗ trợ thủ tục công để lấy thông tin tài khoản, mã OTP.

Mạo danh người quen: Hack hoặc tạo tài khoản Facebook, Zalo giả làm người thân, bạn bè nhắn tin mượn tiền khẩn cấp.

Bẫy tài chính và việc làm: Dụ dỗ đầu tư tài chính online, kiếm tiền nhanh, "việc nhẹ lương cao".

Cài đặt mã độc: Hướng dẫn, ép buộc cài ứng dụng lạ để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền tài khoản.

Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”. (Ảnh: EVN)





Đời sống và Pháp luật thông tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện website giả mạo thương hiệu EVN, dụ khách hàng tải ứng dụng "CSKH EVNSPC" không do ngành điện phát hành. Ứng dụng này có thể chứa mã độc, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin, mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo EVN, website evnquocgia(.)com đang được sử dụng để giả mạo thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Website này sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu EVN nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Đáng chú ý, trên website xuất hiện các nút tải ứng dụng sử dụng trái phép biểu tượng của Google Play và App Store. Người dùng được dụ tải file cài đặt ứng dụng mang tên "CSKH EVNSPC".

EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẳng định đây không phải ứng dụng chăm sóc khách hàng do EVNSPC phát hành.

Theo cảnh báo, ứng dụng giả mạo có thể chứa mã độc với khả năng đọc và đánh cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP. Ứng dụng cũng có thể phủ giao diện giả mạo lên ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập, đồng thời quay màn hình, ghi âm và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Thông qua các quyền này, kẻ xấu có thể thực hiện các giao dịch trái phép trên tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

EVNSPC khuyến cáo khách hàng không truy cập website evnquocgia(.)com, không tải hoặc cài đặt các file APK từ đường link không rõ nguồn gốc.

Bộ Nội vụ yêu cầu làm rõ từng trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

Hình minh họa. Nguồn: SBV





Sức khỏe và Đời sống thông tin, Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 9624/NV-TCBC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Việc rà soát phải bảo đảm các trường hợp được giải quyết đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các bộ, cơ quan, địa phương đồng thời thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đề nghị cung cấp thông tin về các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến nội dung này; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định đối tượng và tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, các cơ quan phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

63 phường, xã TPHCM trong phạm vi 'cấm bay'

Tiền phong thông tin, Công an TPHCM vừa thông tin danh sách 63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi cấm bay, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan thiết bị, vật thể bay không người lái.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị bay cần chủ động tra cứu khu vực cấm bay, hạn chế bay, trên Cổng thông tin Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện.

Việc cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý các thiết bị và vật thể bay không người lái trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh, từ ngày 27/8 đến 2/9, Công an TPHCM đã phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản và thu giữ nhiều drone, flycam, vật thể bay không người lái.

Các trường hợp được phát hiện thông qua việc áp dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM cho biết sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Người mẫu An Tây lãnh 8 năm tù, Chi Dân 7 năm tù, Trúc Phương 6 năm tù

Tạp chí điện tử Phụ Nữ Mới thông tin, ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trong đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là "cô tiên từ thiện") 6 năm tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



