Mâu thuẫn chuyện gia đình, người phụ nữ định nhảy cầu tự tử

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - Công an xã Nga Sơn kịp thời khuyên ngăn, giải cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Vào khoảng 17h ngày 1/9, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Nga Sơn (Thanh Hóa) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một phụ nữ có biểu hiện bất ổn, có ý định tự tử tại khu vực cầu Cống Lèn, thôn Hoàng Long, xã Nga Sơn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác do Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Nga Sơn làm Tổ trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một mặt, lực lượng Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, mặt khác, tìm cách tiếp cận, nắm tình hình và vận động người phụ nữ bình tĩnh.

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Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Sơn kịp thời có mặt, động viên người phụ nữ ổn định tinh thần. Ảnh: CATH.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị P.T.T. (SN 1997, trú tại xã Hồ Vương). Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn trong chuyện gia đình, chị T. rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Sơn đã kiên trì, khéo léo tiếp cận, lựa chọn cách vận động phù hợp. Những lời động viên, chia sẻ và sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giúp chị T. dần bình tĩnh, ổn định tinh thần và từ bỏ ý định tiêu cực.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, chị T. đồng ý trở về với gia đình. Tổ công tác đã bàn giao chị cho gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên. Đồng thời, đề nghị người thân thường xuyên quan tâm, chia sẻ, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi có tình huống bất thường.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, người phụ nữ định nhảy cầu tự tử - Ảnh 2.2 CSGT ở TP HCM giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử do buồn chuyện gia đình

Do buồn chuyện gia đình, chị L. đã lái xe máy đến cầu Phú Cường định nhảy cầu tự tử nên hai cán bộ thuộc Trạm CSGT Tây Bắc đã tiếp cận và cứu được nạn nhân sau đó.

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