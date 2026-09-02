Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh

GĐXH - Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc; Bộ Nội vụ nêu lý do giữ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ ngày 1/1/2027, thay vì lùi thời điểm thực hiện đến tháng 7/2027...
GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.
GĐXH - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, xử lý những kiến nghị liên quan đến tình hình vi phạm, tai nạn giao thông và việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên đường cao tốc.
Sóng lớn, thủy triều dâng khiến 1 thuyền đánh cá bị chìm, 4 thuyền khác cùng nhiều ngư lưới cụ bị cuốn trôi. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân cứu phương tiện, tài sản.
GĐXH - Ngày 31/8, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong ngày, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương.
GĐXH - Sau 5 ngày tuyên truyền và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đánh giá ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện đã có chuyển biến tích cực.