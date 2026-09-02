Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh

17 giờ trước

GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.