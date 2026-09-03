Giải cứu cô gái bị cần số găm vào chân sau tai nạn giao thông ở Huế

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Chiều 3/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, vừa kịp thời giải cứu một người bị mắc kẹt chân sau vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 1h50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số nhà 60A Phan Chu Trinh (phường Thuận Hóa) khiến 2 người bị thương.

10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện được điều động đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt chân. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tại hiện trường, chị T.T.L.N. (SN 2008, trú tại phường Phú Bài) bị đa chấn thương, cần số xe máy găm vào chân, khiến nạn nhân mắc kẹt. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Trong khi đó, chị D.T.C.L. (SN 2008, cùng trú phường Phú Bài) bị chấn thương và được lực lượng y tế hỗ trợ sơ cấp cứu tại hiện trường.

Sau khi đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt, lực lượng chức năng bàn giao cho nhân viên y tế để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

