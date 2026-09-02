CSGT xử phạt nữ tài xế để 2 trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốc

Theo Cục CSGT, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 1/9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã xác minh và dừng kiểm tra ô tô con biển số 49A-828.xx do chị T.T.H.Y (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định khoảng 16h15 cùng ngày, tại Km23+100 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, trong khi phương tiện đang lưu thông, nữ tài xế đã để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời.

Không chỉ vậy, trên xe còn có người ngồi tại vị trí được trang bị dây đai an toàn nhưng không thắt dây đai khi xe đang chạy.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế về 2 hành vi.

Cụ thể, hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh hai đứa trẻ thò đầu ra ngoài cửa sổ trời trên cao tốc - (ảnh Cục CSGT).

Đối với hành vi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang chạy, nữ tài xế bị xử phạt theo điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Hành vi này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng cộng, nữ tài xế bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, việc để trẻ em thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông, đặc biệt trên đường cao tốc với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Chỉ một tình huống phanh gấp, đánh lái để tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm bất ngờ cũng có thể khiến trẻ bị mất thăng bằng, va đập hoặc thậm chí bị hất văng khỏi phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi chở trẻ em cần đặc biệt chú ý đến an toàn. Trẻ phải được bố trí ngồi đúng vị trí, sử dụng dây đai và thiết bị an toàn phù hợp; tuyệt đối không để trẻ thò đầu, tay, chân hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

An toàn của trẻ em trên mỗi hành trình trước hết là trách nhiệm của người lớn.

