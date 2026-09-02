Đây là nguyên nhân khiến Thủ đô Hà Nội và miền Bắc nắng nóng gay gắt dịp Quốc khánh 2/9

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Thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Mức độ nắng nóng tương đối gay gắt.

Từ hôm qua, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ như trạm: Mường Tè (Lai Châu) 37.6 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.3 độ, Lào Cai 38.2 độ, Bắc Quang (Tuyên Quang) 38.0 độ, Hà Đông (Hà Nội) 37.5 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo mức nhiệt 35-37 độ tiếp tục bao phủ khắp các khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Nguyên nhân nắng nóng là Bắc Bộ đang chịu sự tác động từ rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 4. Những dòng gió Tây Bắc thổi từ lục địa Trung Quốc xuống sẽ xua tan mây ẩm, khiến trời quang mây và nắng mạnh suốt từ sáng đến chiều.

Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi có nắng nóng gay gắt nhất khu vực Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất 37 độ. Từ thứ Năm, mức nhiệt có giảm nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng. Ba ngày cuối tuần, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn khi trời chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ giảm xuống mức 33 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngoài khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cũng là nơi có nắng nóng gay gắt.

Từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Dự báo ngày 3/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 4/9.

Thời tiết hôm nay khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều tối. Dù ít điểm mưa vừa, mưa to nhưng trong cơn dông vẫn cần đề phòng sấm sét, gió giật nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội là khu vực nắng nóng nhất miền Bắc. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 2/9 đến ngày 3/9:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngày 03/9 có nắng nóng cục bộ.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 3/9 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3/9 đến ngày 11/9:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 4/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; thời kỳ từ 09-11/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dài GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ mưa lớn vẫn xảy ra nhiều nơi, có điểm mưa to trên 80mm. Trong khi Trung Bộ nắng nóng kéo dài, còn Nam Bộ sáng nắng chiều chuyển mưa dông.