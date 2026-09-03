Hà Nội phân luồng lại giao thông 4 nút giao lớn thuộc Vành đai 1

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Theo đó, trên toàn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục, các phương tiện lưu thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Tuy nhiên, tại khu vực rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, giao thông chỉ tổ chức một chiều theo hướng từ Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh.

Chi tiết phân luồng tại các nút giao chính như sau:

Nút giao Hoàng Cầu – Hào Nam – La Thành cũ – Vành đai 1

Cấm hoàn toàn việc rẽ trái tại hầu hết các hướng chính:

Từ Hoàng Cầu đi Vành đai 1 (hướng Giảng Võ - Láng Hạ): Rẽ phải liên tục vào đường Ô Chợ Dừa → Quay đầu tại điểm mở dải phân cách → Đi vào Vành đai 1.

Từ Hào Nam đi Ô Chợ Dừa: Rẽ vào Vành đai 1 → Quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên Vành đai 1 → Đi thẳng về Ô Chợ Dừa.

Từ Ô Chợ Dừa đi Hoàng Cầu: Đi thẳng qua nút giao → Quay đầu trên đường Vành đai 1 → Rẽ phải liên tục vào Hoàng Cầu.

Hà Nội chính thức áp dụng phương án tổ chức, điều chỉnh giao thông mới nhằm phục vụ việc thông xe tạm tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Từ Vành đai 1 đi La Thành cũ/Hào Nam: Đi theo hướng Ô Chợ Dừa → Quay đầu tại điểm mở dải phân cách → Rẽ phải vào La Thành cũ (hướng Khâm Thiên) hoặc Hào Nam theo tín hiệu đèn.

Từ La Thành cũ (phía Giảng Võ) đi Vành đai 1/Hoàng Cầu: Rẽ phải vào Hào Nam → Quay đầu trên đường Hào Nam → Đi Vành đai 1 hoặc Hoàng Cầu theo đèn tín hiệu.

Các hướng còn lại giữ nguyên tổ chức giao thông như hiện tại.

Nút giao Giảng Võ – Láng Hạ – Vành đai 1

Tiếp tục duy trì phương án giao thông tự hành theo hệ thống đảo và rào chắn phục vụ thi công cầu vượt:

Từ Vành đai 1 & La Thành cũ (hướng Hoàng Cầu) đi Giảng Võ: Rẽ phải liên tục vào Giảng Võ → Quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Giảng Võ → Đi thẳng ra Láng Hạ hoặc rẽ phải vào Vành đai 1 (hướng Nguyễn Chí Thanh).

Từ Láng Hạ đi Vành đai 1 (hướng Nguyễn Chí Thanh): Đi thẳng qua nút tự hành về Giảng Võ → Quay đầu trên đường Giảng Võ → Rẽ phải vào Vành đai 1.

Từ Giảng Võ đi Vành đai 1 (hướng Nguyễn Chí Thanh): Đi thẳng qua nút tự hành → Rẽ trái vào Vành đai 1 (hướng Hoàng Cầu).

Nút giao Nguyễn Chí Thanh – Vành đai 1

Duy trì đảo tự hành và rào chắn công trường thi công cầu vượt:

Phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh (hướng Trần Duy Hưng) hoặc từ Vành đai 1 (đoạn Bệnh viện Phụ sản) và La Thành cũ:

Cấm rẽ trái trực tiếp.

Phương tiện di chuyển qua nút → Quay đầu tại điểm mở trên đường Nguyễn Chí Thanh → Đi vào đường tạm khu vực nút giao Nguyên Hồng → Tiến vào Vành đai 1 (hướng Giảng Võ - Láng Hạ).

Nút giao Voi Phục – Vành đai 1

Các phương tiện từ đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và Cầu Giấy muốn đi vào Vành đai 1 di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu và đảo giao thông hiện trạng về hướng Nguyễn Chí Thanh – La Thành.

Thời gian áp dụng: Phương án điều chỉnh giao thông có hiệu lực từ ngày 2/9/2026 cho đến khi có thông báo mới.

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