Giao thông cửa ngõ Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 2/9

CSGT xử phạt nữ tài xế để 2 trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốcThời sự -
GĐXH - Sáng 2/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, một nữ tài xế ở Lâm Đồng vừa bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe sau khi để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Mâu thuẫn chuyện gia đình, người phụ nữ định nhảy cầu tự tửThời sự -
GĐXH - Công an xã Nga Sơn kịp thời khuyên ngăn, giải cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.
Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc KhánhThời sự -
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác chờ khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Đây là nguyên nhân khiến Thủ đô Hà Nội và miền Bắc nắng nóng gay gắt dịp Quốc khánh 2/9Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn duy trì trong ngày hôm nay. Mức độ nắng nóng tương đối gay gắt.
Tin sáng 2/9: Miền Bắc nắng nóng diện rộng đến bao giờ? Bộ Nội vụ phản hồi đề nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểuThời sự -
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc; Bộ Nội vụ nêu lý do giữ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ ngày 1/1/2027, thay vì lùi thời điểm thực hiện đến tháng 7/2027...
Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9Thời sự -
GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt giao thôngThời sự -
GĐXH - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, xử lý những kiến nghị liên quan đến tình hình vi phạm, tai nạn giao thông và việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên đường cao tốc.
Sóng lớn, thủy triều dâng cuốn trôi nhiều thuyền đánh cá ở Quảng TrịThời sự -
Sóng lớn, thủy triều dâng khiến 1 thuyền đánh cá bị chìm, 4 thuyền khác cùng nhiều ngư lưới cụ bị cuốn trôi. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân cứu phương tiện, tài sản.
Bão số 5 Saudel hình thành trên Biển ĐôngThời sự -
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 Saudel, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, mỗi giờ đi được 15-20km/h.
Ngày thứ ba nghỉ lễ: Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồnThời sự -
GĐXH - Ngày 31/8, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong ngày, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương.