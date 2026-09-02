Giao thông cửa ngõ Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 2/9

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người dân từ các tỉnh, thành phố quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới cũng như sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới của học sinh, sinh viên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)