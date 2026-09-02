Giao thông cửa ngõ Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 2/9

| Thời sự

Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người dân hối hả trở lại Thủ đô, các cửa ngõ vào Hà Nội giao thông đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người dân từ các tỉnh, thành phố quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới cũng như sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới của học sinh, sinh viên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ghi nhận vào cuối giờ chiều nay, áp lực giao thông gia tăng tại các cửa ngõ phía Nam và phía Tây thành phố, dòng phương tiện di chuyển chậm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, người dân lỉnh kỉnh hành lý trở về Thủ đô. ﻿(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Còn tại bến xe Giáp Bát, từ khoảng 14 giờ nhiều chuyến xe khách từ các tỉnh phía Nam và miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình cập bến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dù lượng khách trở về trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ nhưng không xảy ra tình trạng quá tải tại các bến xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, từng dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số di chuyển chậm rãi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên Vành đai 3 từ hướng cầu Thanh Trì về trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm rãi trên đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ các phương tiện di chuyển đảm bảo khoảng cách an toàn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân di chuyển tại khu vực cầu Vĩnh Tuy 'chật vật' hơn khi diện tích đường bị thu hẹp để thi công, các phương tiện nhích từng ly trên đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dòng phương tiện chật vật di chuyển tại khu vực cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

null
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.