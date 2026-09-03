Tin sáng 3/9: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 4 ngày? Danh tính nữ diễn viên hài Việt lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

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Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động nghỉ 4 ngày liên tục?

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động nghỉ dài 4 ngày. Ảnh minh họa: TL



Theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

Phương án 1: Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo đó, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch.

Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1. Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Danh tính nữ diễn viên hài Việt lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Lâm Vỹ Dạ được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Lâm Vỹ Dạ vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Lâm Vỹ Dạ bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nữ danh hài đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

Phim Việt nào đang thống lĩnh phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?

Theo thống kê của Box Office Vietnam phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" có tổng doanh thu cao nhất các phòng vé dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Box Office Vietnam

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến tối 2/9, phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" do Huỳnh Lập đạo diễn đã vượt mốc doanh thu gần 170 tỷ đồng, đứng đầu phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đứng thứ hai là phim "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đạt doanh thu gần 35 tỷ đồng; đứng thứ ba là phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đạt doanh thu hơn 23 tỷ đồng.

Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" được khởi chiếu từ ngày 21/08/2026. Bộ phim xoay quanh người cháu trai thuộc thế hệ Z và người ông là cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Gần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Gần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 29/8 đến 12 giờ ngày 1/9/2026, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc đạt 548.381 lượt, tăng 79.473 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025.

Trong số đó, có 62.030 xe khách, 47.657 xe tải, 29.545 xe đầu kéo/container và 409.149 xe con.

Đáng chú ý, đến thời điểm 12 giờ ngày 1/9, trên các tuyến đường cao tốc chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả thiệt hại về người.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ.

TP.HCM đông khách nhất cả nước dịp lễ 2/9

Người dân vui chơi tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: chinhphu.vn/LA

ZNew.vn dẫn thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, thành phố ước đón 62.000 lượt khách quốc tế và 1,65 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng .

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 182.500 lượt khách, trong đó có 178.000 khách nội địa và 4.500 khách quốc tế. Công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 61%.

Trong kỳ nghỉ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức tại các khu vực, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách. Các điểm đến lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Dinh Độc Lập thu hút khách tham quan.