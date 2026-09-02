Tin sáng 2/9: Miền Bắc nắng nóng diện rộng đến bao giờ? Bộ Nội vụ phản hồi đề nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu

Bộ Nội vụ phản hồi đề nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu đến tháng 7/2027

Người lao động đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ. Ảnh: Mỹ Ly

Theo báo Lao Động, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Theo phương án đề xuất tại dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Sau thời gian đưa ra lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Tổng cộng 55 đơn vị được lấy ý kiến (34 tỉnh/thành phố, 15 bộ, ngành, 6 cơ quan liên quan) và đăng tải trên 2 Cổng thông tin điện tử (của Bộ Nội vụ và Chính phủ).

Trong đó, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị xem xét lại mức tăng tối đa 7,8%; đề nghị thời gian bắt đầu thực hiện từ 1/7/2027.

Phản hồi nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, mức điều chỉnh tăng 7,8% và thời điểm thực hiện từ 1/1/2027 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trên cơ sở trao đổi, thương lượng, thỏa thuận về các yếu tố liên quan và thời điểm thực hiện.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Tiền lương Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ tại báo cáo Khuyến nghị số 008/BC-HĐTLQG ngày 4.8.2026 (Hiệp hội Dệt may Việt Nam có 1 đại diện là thành viên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia).

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Nội vụ) - cho hay, lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Theo bà Hương, hiện Việt Nam chưa có luật riêng về lương tối thiểu nên việc điều chỉnh chủ yếu dựa trên đề xuất hằng năm của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Các căn cứ xem xét thường tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Bà Hương cho rằng, về lâu dài, lương tối thiểu cần hướng tới mục tiêu là mức lương đủ sống, có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình họ như ăn ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác. Đồng thời, mức lương này cũng cần được điều chỉnh phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng đến bao giờ?

Tại Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Ảnh minh họa

Hôm qua, ngày 1/9, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) 36,5°C; Lào Cai 36,3°C; Hàm Yên (Tuyên Quang) 36,5°C; Hà Đông (Hà Nội) 36,6°C…

Ngày 2/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Ngày 3/9, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tại Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng duy trì đến khoảng 4/9.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8948/VPCP-CN ngày 01/9/2026 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, thông tin trên VOV.

Công văn nêu, trong các ngày 28 và 29/8/2026, báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc".

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Bão số 5 SAUDEL mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 16h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, tâm bão ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Tâm bão được dự báo ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16h ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3-5 km/h, tâm bão ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Xác minh vụ bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh ở Nghệ An

Người bà dùng roi đánh cháu nội liên tiếp tại Nghệ An. Ảnh cắt từ video

Chiều 1/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, theo VOV.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra cách đây vài ngày tại địa bàn xã Quỳnh Diễn cũ, nay thuộc xã Quỳnh Lưu. Bé trai khoảng 8 tuổi, hiện đang học lớp 2. Bố mẹ cháu đã ly hôn, cháu đang ở với bà nội.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do cháu bé nghịch ngợm, đốt một đống rơm nên bị bà đánh. Hình ảnh trong clip cho thấy người bà cầm roi đánh và liên tục quát mắng cháu bé.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người bà là quá mạnh tay.

Hiện lực lượng công an địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.