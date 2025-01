Tin sáng 3/2: Lời khai của kẻ đánh người đi đường dập não sau va chạm giao thông ở Bình Dương; tài xế xe ôm 'khóc ròng' vì mức phạt tăng gấp hàng chục lần

Tin sáng 2/1: Những thay đổi trong chế độ hưu trí từ năm 2025; hàng loạt chính sách vượt trội với cán bộ, công chức khi tinh gọn bộ máy GĐXH - Từ ngày 1/1, tuổi nghỉ hưu tăng tiếp theo lộ trình 3-4 tháng, điều kiện hưởng hưu trí cũng thay đổi khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm từ 20 xuống 15 năm khi luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7.





Chung kết lượt đi ASEAN Cup: Xuân Son ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 (ASEAN Cup). Sau 16 năm kể từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam mới có thêm một lần thắng được Thái Lan ở giải chính thức.

Xuân Son tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ngoạn mục.

Tính từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, 2 đội gặp nhau tổng cộng 11 lần ở các giải chính thức (AFF Cup và vòng loại World Cup). Đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 trận hòa, còn lại là 6 thất bại.

Ngoài ra, 2 đội còn thi đấu 2 trận giao hữu vào tháng 6/2019 và tháng 9/2024. Huấn luyện viên Park Hang Seo giúp đội tuyển Việt Nam thắng 1-0 ở King's Cup cách đây hơn 5 năm. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam thua 1-2 trên sân Mỹ Đình.

Nếu tính trên sân nhà, chuỗi trận không thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tính cả giao hữu và chính thức còn dài hơn. Lần gần nhất người hâm mộ Việt Nam được ăn mừng chiến thắng trước kình địch này trong trận đấu cấp đội tuyển quốc gia là bán kết AFF Cup 1998.

Công đầu trong chiến thắng phá dớp lần này của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan thuộc về Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo số 12 ghi 2 bàn, trong đó có một bàn solo từ sân nhà, giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại nhà đương kim vô địch Đông Nam Á với tỷ số 2-1.

Xuân Son cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam ghi được 2 bàn trong 1 trận đấu vào lưới Thái Lan. Cú đúp ở trận này giúp tiền đạo sinh năm 1997 nâng tổng số bàn thắng tại AFF Cup 2024 của anh lên 7 pha lập công. Trước Xuân Son, chưa từng có cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại giải vô địch Đông Nam Á.

Làm gì bảo vệ sức khỏe khi Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày liên tiếp?

Sáng 2/1, hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường (VN Air) ghi nhận một màu tím bao trùm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh đồng bằng sông Hồng với chỉ số ô nhiễm không khí rất cao.

Tại Thủ đô Hà Nội, ghi nhận của VNAir ở cả hai điểm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ và cổng Đại học Bách khoa Hà Nội đều ở ngưỡng tím, riêng tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, chỉ số AQI lên tới 275 lúc 6h sáng nay.

Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày liên tiếp.

Hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ còn ghi nhận chỉ số AQI tại điểm đo ở ngõ 58 phố Từ Hoa, quận Tây Hồ lên tới trên 500 (cực kỳ nguy hại). Các chuyên gia cho rằng, sự tăng cao bất thường tại một điểm đo thường liên quan đến các hoạt động như đốt rác, đốt rơm rạ...

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 278, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí đứng thứ 2 thế giới. Chi tiết tại Hà Nội, có 2 trạm đo ở quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng ghi nhận chỉ số AQI màu tím "rất không tốt cho sức khỏe con người" lần lượt ở mức 297 và 231. Đứng thứ 2 về mức độ ô nhiễm, sau Hà Nội là thành phố Thái Nguyên, với chỉ số AQI ở mức 279.

Còn theo VNAir, ngoài Hà Nội ghi nhận ô nhiễm, còn có các địa phương Thái Nguyên (chỉ số AQI ở mức 286), Hà Nam, Hưng Yên (cùng có chỉ số AQI 261). AQI là chỉ số theo dõi chất lượng không khí dao động từ 0-500, chỉ số càng cao thể hiện mức độ ô nhiễm và tác động đến sức khỏe càng cao.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà; tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Thông tin mới nhất vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM

Ngày 2/1, VNN đưa tin, Công an Quận 1 (TPHCM) đã tổ chức khen thưởng đột xuất anh Hà Hữu Vinh (30 tuổi, ngụ quận 7, là xe ôm công nghệ). Anh Vinh là người có hành động dũng cảm ngăn chặn vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé vào tối 31/12.

Đại tá Nguyễn Hải Phước trao giấy khen cho anh Hà Hữu Vinh. Ảnh: Linh An

Trong lúc can ngắn, anh Vinh cũng bị vợ chồng Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) đánh dã man.

Tối 1/1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã bắt khẩn cấp vợ chồng Dũng - Ngọc Anh để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng thừa nhận đánh người khác, gây náo loạn ở trung tâm thành phố.

Như đã thông tin, 23h30 ngày 31/12/2024, anh T.A.P. (30 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển xe chở vợ là chị H.N.L. (28 tuổi, quê Trà Vinh) lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng Thảo Cầm Viên về Dinh Thống Nhất.

Đến trước địa chỉ số 2B đường Lê Duẩn, anh P. bị ông Dũng điều khiển xe máy chở vợ cố tình cản đường, không cho quay đầu xe dẫn đến cự cãi giữa 2 bên.

Vợ chồng Nguyễn Văn Dũng - Bùi Thị Ngọc Anh bị bắt khẩn cấp để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp

Vợ chồng ông Dũng xuống xe tấn công anh P. và chị L. Lúc này, tài xế xe ôm công nghệ Hà Hữu Vinh lưu thông trên đường, chứng kiến cảnh này đã dừng xe xuống can ngăn.

Cả Dũng và Ngọc Anh quay sang tấn công, đánh đập dã man anh Vinh. Sau đó, cặp đôi này tiếp tục đánh anh P. và chị L.

Người đi đường quay lại phần lớn diễn biến vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh P. và anh Vinh, Công an Quận 1 bắt giữ nhanh vợ chồng Dũng - Ngọc Anh.

Công an Quận 1 cho rằng, hành động của anh Vinh là đáng khen ngợi, khi không ngại nguy hiểm bản thân để ngăn cản vợ chồng Dũng - Ngọc Anh đánh người trên đường phố. Do đó, Công an Quận 1 đề xuất UBND cùng cấp kịp thời tặng giấy khen cho tài xế xe ôm công nghệ này.

Lời khai của kẻ đánh người đi đường dập não sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này phối hợp cùng Công an thành phố Bến Cát tiến hành di lý đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) từ tỉnh An Giang về Bình Dương để điều tra vụ đánh người giữa đường gây bức xúc dư luận vài ngày qua.

Hiện trường vụ việc và chân dung nghi can Lê Văn Hiền (ảnh nhỏ)

Khai nhận với cơ quan công an, Hiền cho biết đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất tôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày xảy ra vụ việc, Hiền vừa tan ca và đang trên đường trở về nhà bằng xe máy thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển.

Khi xảy ra va chạm, hai bên cự cãi, lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Hiền đã lao tới dùng tay, chân, nón bảo hiểm tấn công anh B. cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Hiền chưa biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên trở về phòng trọ cách hiện trường không xa. Sau đó, qua báo chí và mạng xã hội, đối tượng này biết vụ đánh người đang gây xôn xao dư luận nên đã bỏ trốn về quê ở phòng trọ tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Tại đây, Hiền lên mạng xã hội và biết nạn nhân đang nguy kịch, khó qua khỏi nên đã tới trụ sở công an địa phương để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 2/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, bệnh nhân B đang trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập não trán hai bên, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thêm, phía gia đình biết tình trạng bệnh nhân khó qua khỏi nên có xin xuất viện về nhà nhưng do vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nên hiện tại bệnh nhân vẫn đang ở bệnh viện và được các bác sĩ nỗ lực chăm sóc, cứu chữa.

Tài xế xe ôm "khóc ròng" vì mức phạt tăng gấp hàng chục lần

NLĐ đưa tin, sáng 2/1, người dân bắt đầu trở lại đi làm, đi học sau ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025 khiến các tuyến phố Thủ đô có lưu lượng phương tiện tăng cao. Đây cũng là ngày thứ 2 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp nhiều lần so với trước đây.

Tài xe ôm buồn rầu khi bị CSGT xử phạt

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 2/1, tại nút giao nhiều tầng Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), ngay từ sớm, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng, phối hợp các lực lượng khác tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Tại nút giao thông lớn này, việc chấp hành luật giao thông của người dân đã nâng lên một cách rõ rệt.

Trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số đã phát hiện gần 20 trường hợp vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Vi phạm lỗi đi ngược chiều, ông B.V.T. (39 tuổi, ở Hà Nội, là lao động tự do) cho biết vi phạm do đang chở hàng và tắc đường, muốn đi nhanh hơn. Bản thân ông cũng chưa nắm được mức phạt mới và mong "được thông cảm, bỏ qua lỗi vi phạm".

"Tôi đi làm công ngày được 200-300 ngàn đồng, không đáng là bao nhiêu, mức xử phạt 5 triệu thì quá khả năng của tôi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm đi đúng làn đường theo quy định" - ông T. nói.

Bị CSGT dừng do lỗi vượt đèn đỏ, một nam tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách đi hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi cho biết cuốc xe có 15 ngàn đồng nhưng lỗi vượt đèn đỏ là 5 triệu đồng thì "nó quá nặng".

"Cả ngày tôi đi làm được bao nhiêu đâu, đi thế này là chết rồi. Mức phạt gần bằng cái xe máy, có 6-8 triệu đồng. Bỏ xe thì cũng không bỏ được, phải chấp nhận nộp phạt thôi" - nam tài xế xe ôm buồn bã nói.

Thiếu tá Đặng Trần Hưng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị triển khai các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, nút giao trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều…

Ngoài việc phạt hành chính thì tài xế còn bị trừ điểm Giấy phép lái xe. Mỗi Giấy phép lái xe có 12 điểm, đối với các hành vi như đi ngược chiều trừ 2 điểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông bị trừ 4 điểm.