Tin tối 2/1: Ra quân chống đua xe trước trận chung kết Việt Nam - Thái Lan; vô hiệu hoá nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 13 nghìn thành viên

Đà Nẵng ra quân chống đua xe sau chung kết Việt Nam – Thái Lan

NLĐ đưa tin, ngày 2/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra các trận chung kết bóng đá Asean Cup 2024.

Công an Đà Nẵng xử lý quái xế đua xe, lạng lách đánh võng

Theo công văn, lúc 20 giờ các ngày 2/1 và 5/1 (thứ Năm, Chủ nhật) sẽ diễn ra các trận thi đấu bóng đá chung kết Asean Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Dự báo sau các trận đấu, nhất là trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, người hâm mộ sẽ tổ chức diễu hành để mừng chiến thắng, tập trung tại một số tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm thành phố như tại nút giao phía Tây Cầu Rồng, tuyến 2/9 và khu vực xung quanh tượng đài 2/9, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành...

Cá biệt một số thanh, thiếu niên lợi dụng các hoạt động cổ vũ, mừng chiến thắng để tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, nẹt pô,... gây mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng...

Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra các trận thi đấu chung kết, báo cáo Giám đốc Công an thành phố (qua Phòng Tham mưu) trước 14 giờ ngày 2/1.

Trong đó, tổ chức trực chiến 100% quân số đối với các lực lượng CSGT – TT, CSCĐ, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp; trực chiến 50% quân số đối với công an các quận, huyện, phường, xã từ 19 giờ các ngày diễn ra trận chung kết.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu nắm chắc tình hình liên quan, nhất là trên không gian mạng để huy động tối đa các lực lượng tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

Điều tra nghi vấn nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 2/1, theo thông tin từ NLĐ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã bàn giao Mai Hoàng Th. (21 tuổi, ngụ xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đức Phổ để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn

Riêng người điều khiển xe máy gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, nhận tin báo vụ tai nạn giao thông tại trên đoạn Quốc lộ 1, thuộc xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ làm ông L.T.T. (51 tuổi, ở xã Phổ Cường) bị thương nặng. Trạm CSGT Đức Phổ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa ông T. cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên ông T. đã tử vong.

Các tổ công tác được giao nhiệm khám nghiệm hiện trường, truy vết phương tiện gây ra tai nạn giao thông bỏ trốn.

Bằng việc nắm thông tin từ các ô tô lưu thông trên đường cũng như từ các cơ sở y tế khu vực địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 1 thanh niên đang khám vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ).

Mai Hoàng Th. khai nhận đã điều khiển mô tô cùng chiều va vào ông T. ngã xuống đường nhưng không cứu nạn nhân mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Đức Phổ tiếp tục điều tra làm rõ.

Tài xế ôtô đâm vào rạp đám ma

VnExpress đưa tin, Theo Cục Cảnh sát giao thông, lái xe gây tai nạn lúc 13h57 ngày 31/12/2024 trên tỉnh lộ 392, đoạn qua khu 1 thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang là ông Vũ Đình Hưng, 52 tuổi, trú xã Long Xuyên, huyện Bình Giang.

Hình ảnh xe ô tô đâm vào rạp đám ma. Ảnh chụp từ clip.

Các nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng. Lái xe Hưng sau khi gây tai nạn đã đến công an huyện trình diện. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Hưng có nồng độ cồn trong khí thở.

Theo công an, ông Hưng gây tai nạn do thiếu quan sát khi đi đến đoạn đường có rạp đám ma và lái xe khi đã uống rượu bia.

Sau tai nạn, Chủ tịch tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND huyện Bình Giang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ ôtô đâm vào rạp đám tang. UBND huyện Bình Giang phải làm rõ, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc để người dân bắc rạp đám tang dưới lòng đường.

Bắt đối tượng đánh người chấn thương sọ não sau va chạm giao thông

Hôm nay (2/1), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với các đơn vị tiến hành bắt giữ Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang, tạm trú TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hiện đối tượng đã được di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Văn Hiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiền chính là đối tượng đã đánh anh N.T.B. (38 tuổi) sau va chạm giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (phường Thới Hòa, TP Bến Cát) làm nạn nhân bị chấn thương sọ não, tiên lượng nặng.

Sau khi đánh nạn nhân bất động, Hiền bỏ trốn về An Giang. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng này để điều tra, làm rõ về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan chức năng, Hiền khai nhận đánh anh B. do mâu thuẫn khi va chạm xe máy trên đường.

Trước đó, vào tối ngày 30/12/2024, anh B. điều khiển xe máy tới giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường NE8 (phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do Hiền điều khiển.

Sau va chạm, hai bên lao vào ẩu đả giữa giao lộ. Do yếu thế, anh B. bị Hiền quật ngã xuống đường, dùng tay đấm liên tiếp vào người. Chưa dừng lại, đối tượng này còn lấy mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, dùng chân dẫm vào mặt của anh B. khiến nạn nhân bất động mới rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.T.B. đang hôn mê sâu, phải thở máy, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị dập não trán hai bên, huyết áp tụt, tiên lượng nặng.

Vô hiệu hoá nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 13 nghìn thành viên

Bộ Công an cho biết, theo quy định, người dân có quyền giám sát đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm, việc "báo chốt" sẽ trở thành nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng; còn tổ chức, tập thể sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với hành vi trên.

3 trường hợp “báo chốt” giao thông bị xử lý. Ảnh: Bộ Công an

Tại Thái Nguyên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện trên mạng xã hội Facebook nhóm "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" với hơn 13.000 thành viên.

Hoạt động của nhóm này thường xuyên đăng tải bài viết của các thành viên có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ 03 trường hợp đã có các hoạt động tại nhóm trên. Cụ thể, D.H.G (sinh năm 1976, HKTT tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) là người thành lập cũng là quản trị viên của nhóm. Quá trình nhóm hoạt động, G. là người đã phê duyệt nhiều bài viết, đoạn chat báo chốt giao thông.

Ngoài D.H.G, cơ quan chức năng xác định, M.B.N (sinh năm 1986, ở TP Thái Nguyên) đã đăng 01 bài viết báo chốt vào ngày 05/12/2024 và D.T (sinh năm 1981, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã đăng 02 bài viết báo chốt vào ngày 29/8/2024 và 30/11/2024.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 31/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 trường hợp trên về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với mức phạt 7.500.000 đồng/01 trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ tin bài. Cơ quan Công an đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật phá rã nhóm Facebook trên.