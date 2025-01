Tin tối 4/1: Diễn biến bất ngờ vụ nữ nhân viên ngân hàng bị 'đánh ghen'; Sớm có quy định chi trả cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông

Tin sáng 4/1: Dùng điện thoại khi điều khiển ô tô bị phạt từ 4 S 6 triệu đồng; Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới GĐXH - Nghị định 168/2024 đã tăng mức xử phạt với hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô; Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí do hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu Air Visual ghi nhận...

Vụ nữ nhân viên ngân hàng bị "đánh ghen": Người vợ hối hận, xin được khoan hồng

VietNamNet đưa tin ngày 4/1, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn đang làm rõ vụ nữ nhân viên ngân hàng bị "đánh ghen".

Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi gồm: "Cố ý gây thương tích"; "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng".

Ảnh cắt từ clip từ vụ đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, tối 1/1, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo của chị N.N.N. (30 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nhân viên một ngân hàng) về việc bị bà H.N.B.T. (41 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích. Bà T. còn xé áo, quần của chị N.

Sau đó, N.T.N.Q. (em chồng của bà T.) tiếp tục cầm nón bảo hiểm đánh chị N.

Bước đầu, tại công an, bà T. và Q. thừa nhận hành vi phạm pháp như trên. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, một số người tụ tập xem, cầm điện thoại quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, bà T. và Q. thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa ông Tr. (chồng bà T.) và chị N.

Khi phát hiện ông Tr. đi chung với chị N., bà T. "ghen tuông, tức giận, nóng vội, la lên những thông tin không đúng sự thật để mọi người xung quanh biết, đồng tình đứng về phía mình, thực hiện hành vi như trên".

Hiện, bà T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bà T. đồng ý bồi thường tiền chi phí nằm viện, thuốc điều trị và các khoản chi phí khác theo yêu cầu của chị N.

Ông Tr., bà T, chị N. mong cộng đồng mạng ngừng đăng tải những thông tin, hình ảnh nhạy cảm và "không tiếp tục chia sẻ thông tin, hình ảnh có liên quan vụ việc trên vì gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, gia đình và người có liên quan".

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2025

Báo Lao động đưa tin để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch và Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đối số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Sớm có quy định chi trả cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông

VTCnews đưa tin theo nghị định 176 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Mức chi cho nội dung này không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

CSGT in hình ảnh vi phạm tại chốt để tài xế đối chứng.

Đối với cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, điều này sẽ được các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 176.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân để xác minh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được thực hiện trong thời gian qua. Về đầu mối tiếp nhận, mới đây nhất, Thông tư 73 của Bộ Công an có nêu nội dung này.

Theo đó, đơn vị cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo công khai: Địa điểm, địa chỉ bưu chính, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin. Đồng thời, đơn vị sẽ tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, thu thập dữ liệu của cá nhân, tổ chức cung cấp.

Đơn vị cảnh sát giao thông thực hiện tiếp nhận, thu thập dữ liệu gồm: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông; Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc công an cấp huyện. Ngoài ra, người dân cũng có thể cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm thông cài đặt, sử dụng VneTraffic do Bộ Công an phát triển.

Thông tư 73 cũng nêu quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu (thông tin, hình ảnh) do cá nhân, tổ chức cung cấp, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135.

Theo đó, dữ liệu thu được cần đảm bảo: Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, dữ liệu phải phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ phải chịu thuế

Báo Người lao động đưa tin Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg ngày 3-1-2025 bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

Theo đó, từ ngày 18-2-2025, hàng hóa nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống không được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) như trước đây.

Lượng hàng hóa mua qua thương mại điện tử ở Việt Nam ngày càng tăng mạnh.

Trước đó vào ngày 30-11-2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Với Quyết định 78, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Được biết, khi ban hành Quyết định số 78, hệ thống khai báo hải quan chỉ thuần túy thực hiện theo thủ công nên chính sách miễn thuế tại Quyết định này đã góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính và giúp đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, giảm bớt số lượng hàng hóa phải khai nộp thuế.

Tuy nhiên, đến nay, chính sách này không còn phù hợp do thương mại điện tử thế giới cũng như tại Việt Nam đã và đang tăng trưởng rất nhanh qua các năm. Hàng ngày có khoảng 4 - 5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử.

Chính phủ cũng cho biết về thủ tục hải quan, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục đưa hàng hóa khỏi kho, bãi, cảng, giảm sự tiếp xúc giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại của người dân, khắc phục tình trạng ùn tắc tại cổng cảng, kho, bãi.

Bên cạnh đó, nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại nên đến nay, đã có trên 99% thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS).

Vụ người đàn ông bị đánh chết não ở Bình Dương: Nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ việc anh N.T.B. (39 tuổi, ở TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, ở An Giang) đánh chết não sau va chạm giao thông, mới đây gia đình nạn nhân cho biết anh B. đã tử vong vào tối ngày 3/1, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Anh Minh, em trai của nạn nhân thông tin thêm, công an đã khám nghiệm tử thi, hoàn tất các thủ tục. Hiện gia đình đang tổ chức lễ tang cho anh B. tại nhà ở TP. Bến Cát. Thông tin này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót, thương tiếc cho nạn nhân xấu số.

Đối tượng Hiền đánh nạn nhân dã man giữa đường.

Trước đó, gia đình anh B. cho biết do chấn thương não nghiêm trọng, không còn khả năng cứu chữa nên nạn nhân đã được bệnh viện làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 30/12/2024, anh B. và đối tượng Lê Văn Hiền xảy ra va chạm giao thông tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, anh B. bị Hiền quật ngã xuống đường rồi dùng tay đấm, dùng mũ bảo hiểm đập, dùng chân đá vào đầu nạn nhân. Khi anh B. nằm gục giữa đường, Hiền lên xe máy rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được người dân có mặt tại hiện trường ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Hiền sau đó đã ra công an đầu thú sau khi đọc được tin tức trên mạng xã hội và báo chí. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Bác bỏ thông tin 'nam thanh niên thu 50 triệu do tố giác vi phạm giao thông'

VietNamNet đưa tin tối 3/1, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng tải và chia sẻ thông tin: "Hà Nội: Một thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông".

Sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Phòng CSGT khẳng định đây là thông tin cắt ghép sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tinh thần của phong trào: Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đang được thực hiện hiệu quả.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, trong năm 2024, đơn vị thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông". Qua đó, xử lý 2.609 trường hợp vi phạm, xử phạt 2,7 tỷ đồng.

Thông tin được các trang mạng đăng tải, chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Công an Thành phố Hà Nội đang triển khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội" và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 để người dân phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Các thông tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác.

Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải đảm bảo tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Phòng CSGT Công an Thành phố khẳng định, người dân khi cung cấp thông tin được đảm bảo bí mật về danh tính.