Tin sáng 30/1: Miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi không khí lạnh kèm mưa quay lại; dọn nhà con gái vứt nhầm nhẫn kim cương hơn 1 tỉ đồng của mẹ

Thời tiết 3 miền trên cả nước dịp Tết Ất Tỵ 2025

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc hửng nắng trước khi chuyển mưa rét.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong những ngày Tết Nguyên đán thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi với trạng thái khô ráo và có nắng, tạo điều kiện tốt cho các hoạt động vui xuân, đón năm mới.

Từ nay đến 31/1, tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời có mưa rải rác vào một số thời điểm, buổi sáng xuất hiện sương mù nhẹ, trong khi trưa và chiều có nắng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét hại, đặc biệt ở những vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Ngày 30/1, nhiệt độ vào buổi sáng vẫn ở mức rét sâu.

Dự báo trong 3 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là nơi có thời tiết thay đổi nhiều. Từ ngày mai (30/1, mùng 2 Tết), nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Từ mùng 3, mưa sẽ xuất hiện.

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ các tỉnh thành trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 9-14 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 9 độ.

Từ ngày 31/1-2/2 (từ ngày mùng 3-5 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét; từ ngày 31/1 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ; riêng ngày 30/1: 20-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 17-20 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên (từ 30/1-2/2, từ đêm mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 15-19 độ, có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Nam Bộ (từ 30/1-2/2, từ đêm mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 30/1 đến ngày 31/1 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 28-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Gần 500 khách quốc tế 'xông đất' Quảng Ninh theo đường biển

Khách quốc tế nhận lì xì năm mới khi xông đất Quảng Ninh.

Sáng ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), vào lúc 8 giờ, du thuyền hạng sang Silver Dawn đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang theo gần 500 du khách quốc tế đến từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Đây là một trong những tàu du lịch quốc tế đầu tiên đặt chân đến Quảng Ninh trong năm 2025.

Buổi đón tiếp diễn ra trong không khí ấm áp, tươi vui với sự tham dự nhiều lãnh đạo địa phương.

Ngay khi đặt chân xuống cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các du khách được chào đón theo nghi thức truyền thống với màn biểu diễn lân sư rồng sôi động và những lời chúc mừng năm mới đầy thân thiện.

Nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được tặng những bao lì xì may mắn mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Những vị khách quốc tế đầu tiên đến với Quảng Ninh trong ngày đầu năm mới là tín hiệu đáng mừng. Hạ tầng du lịch hiện đại, từ sân bay đến cảng tàu và các khu nghỉ dưỡng sẽ là nền tảng để Quảng Ninh trở thành điểm đến hàng đầu châu Á".

Theo lịch trình, tàu Silver Dawn sẽ lưu lại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long qua đêm 29/1 (mồng 1 Tết) trước khi tiếp tục hành trình vào ngày 30/1/2025 (mồng 2 Tết).

Không chỉ có du khách đường biển, ngành hàng không Quảng Ninh cũng đón nhận những vị khách "xông đất" đầu tiên. Chuyến bay VJ230 của VietJet Air khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn vào lúc 08h30 sáng ngày 29/1.

Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ

Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ. Ảnh minh họa: TL

Theo VietnamPlus, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 45 người.

So với ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ, giảm 23 người chết, giảm 28 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 3.980 trường hợp vi phạm; tạm giữ 34 xe ôtô, 1.335 xe môtô, 20 phương tiện khác; tước 115 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 493 trường hợp.

Trong số các lỗi vi phạm, vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với 967 trường hợp bị xử lý, tiếp theo là vi phạm về tốc độ 963 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 4 trường hợp; chở quá số người quy định 18 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Cảnh sát giao thông đã bố trí 144 ca tuần tra kiểm soát liên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A, kiểm soát 5.966 phương tiện (315 xe khách, 332 xe tải, 1.307 xe con, 64 xe container, 3.938 mô tô, 10 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản và xử lý 564 trường hợp vi phạm (có 21 xe khách, 12 tải, 78 xe con, 452 mô tô), tước giấy phép lái xe 34 trường hợp, tạm giữ 126 phương tiện.

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT dự kiến nhiều thay đổi trong mùa tuyển sinh đại học 2025. Ảnh minh họa: Nhật Thịnh

Theo NLĐO, Bộ GD&ĐT dự kiến nhiều thay đổi trong mùa tuyển sinh đại học 2025, đặc biệt sẽ bỏ xét tuyển sớm.

Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH 2025.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy, thay đổi quan trọng trong mùa tuyển sinh năm nay liên quan đến công tác xét tuyển sớm.

Bà Thủy cho hay, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã nhận được rất nhiều ý kiến về vấn đề xét tuyển sớm. Hầu hết chuyên gia đều cho rằng không nên tổ chức xét tuyển sớm, bởi tất cả nguyện vọng của thí sinh cuối cùng vẫn phải nhập lên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, cao nhất có thể trong năng lực của mình, dù tham gia xét tuyển sớm hay không.

Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT đang quy định việc xét tuyển sớm sẽ giới hạn chỉ tiêu khoảng 20%. Tuy nhiên, khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, Bộ dự kiến có thể không cần xét tuyển sớm nữa. Chỉ tiêu cho xét tuyển sớm sẽ nhỏ, dành cho những học sinh có thành tích vượt trội, xuất sắc, có các giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế. Đây là đối tượng vượt trội, là lực lượng tài năng rất đặc biệt mà các trường đại học cần thu hút. Còn lại đa số thí sinh đều tham gia vào đợt xét tuyển chung theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Một nội dung quan trọng khác trong mùa tuyển sinh 2025 là tất cả phương thức đều phải được quy về một thang điểm. Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, quy định này liên quan tới việc các trường phải đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, điểm xét tuyển, trúng tuyển của thí sinh phải được quy đổi tương đương giữa các phương thức, các tổ hợp xét tuyển và chúng ta sẽ lấy từ cao xuống thấp.

Tất cả phương thức đều phải được quy về một thang điểm, hoặc ít nhất là điểm chuẩn phải được quy về một thang điểm chung để so sánh được giữa các thí sinh, dù bằng bất cứ phương thức xét tuyển nào.

Một điểm nữa cần lưu ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh là năm nay sẽ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Sau khi công bố Dự thảo, Bộ GD&ĐT đã nhận được rất nhiều ý kiến, đặc biệt là của thí sinh tự do về vấn đề này. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp thu ý kiến của các em, để vẫn đưa một ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ sử dụng điểm học bạ. Nhóm thí sinh tự do không còn cơ hội quay trở lại cấp 3 để tích lũy lại điểm, do đó cần những phương án đảm bảo các em vẫn thi được vào ngành đào tạo về sư phạm và sức khỏe - những ngành rất quan trọng.

Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Dọn nhà đón Tết, con gái vứt nhầm nhẫn kim cương hơn 1 tỉ đồng của mẹ

Công nhân môi trường trao trả nhẫn kim cương cho khổ chủ.

Chia sẻ với NLĐO, lãnh đạo Xí nghiệp vận chuyển thuộc Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, công nhân đơn vị này vừa hỗ trợ và tìm được tài sản có giá trị lớn bị rơi mất của chị C.T.M.H (trú quận Cẩm Lệ) trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025.

Theo đó, tài sản tìm thấy gồm trang sức, trong đó có nhẫn đính kim cương giá trị ước tính trên 1 tỉ đồng.

Trước đó, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa đón Tết, con gái mới đi du học về của chị H đã vứt nhầm túi chứa nhẫn kim cương của mẹ vào thùng rác.

Rác khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ) được thu gom, đem về ép tại trạm Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu).

Sau khi phát hiện sự việc, chị H đã theo xe chở rác ép lên bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) để nhờ hỗ trợ tìm kiếm số trang sức bị vứt nhầm. Đến gần giao thừa, số trang sức may mắn được tìm thấy, trao lại cho chị H.

Nam Bộ đón triều cường đúng dịp Tết, ngập úng nhiều nơi

Nam Bộ đón triều cường từ mùng 2-5 Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày mùng 1 Tết tại ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước triều đang dâng cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu lúc 00h00 mùng 1 Tết là 4,03m.

Dự báo trong hai ngày tới (mùng 2-3 Tết), mực nước triều tiếp tục dâng cao ở vùng ven biển Nam Bộ. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể lên tới 4,1-4,15m.

Do ảnh hưởng của triều cường, vùng trũng thấp khu vực ven biển Nam Bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau có thể bị ngập úng, bao gồm cả TPHCM và Cần Thơ. Thời gian ngập từ 1-7 giờ sáng và 14-22 giờ chiều hằng ngày.

Dự báo tình trạng ngập úng do triều cường dâng cao ở ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau còn tiếp tục trong chiều tối và sáng sớm các ngày 4-5 Tết.

Nhận định xa hơn, từ nay cho đến tháng 4, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện thêm 6 đợt triều cường mạnh, đợt 1 từ ngày 10-15/2, đợt 2 từ 28/2- 5/3, đợt 3 từ ngày 13-18/3, đợt 4 từ 29/3-3/4, đợt 5 từ 11-17/4 và đợt 6 từ ngày 27/4-30/4.

Thời gian này, các khu vực trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào thời gian chiều tối và sáng sớm, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sinh hoạt. Triều cường cũng làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng thời kỳ này.

Trong khoảng thời gian từ mùng 2-5 Tết, khu vực Nam Bộ duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng, riêng mùng 2-3 Tết, miền Đông se lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất từ 28-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.