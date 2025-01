Tin sáng 29/1: Táo quân 2025 'nóng' chuyện sáp nhập; 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ thời tiết trên cả nước ra sao?

Tin sáng 28/1: Hà Nội cao điểm giá rét vào ngày mùng 1 Tết; Chuối xanh giá nửa triệu đồng hút khách GĐXH - Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nền nhiệt Hà Nội từ nay tới 29/1 giảm thấp, trời rét đậm kéo dài qua ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ; giá chuối tiêu xanh tăng vọt, có nải lên đến 500.000 đồng nhưng vẫn có đông người mua về trưng Tết...

Táo quân 2025 "nóng" chuyện sáp nhập

Tối 28/1 (Giao thừa Ất Tỵ 2025), chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm tiếp tục lên sóng màn ảnh nhỏ. So với năm trước, kịch bản chương trình năm nay được cho là đáng xem hơn khi điểm mặt không ít sự kiện “nóng” với thái độ châm biếm, hài hước - một trong những “đặc sản” mà Táo quân đã tạo dựng được từ khi lên sóng đến nay.

Trong chương trình năm nay, một trong những chủ đề "nóng" nhất được đề cập xuyên suốt là chuyện sáp nhập, quy hoạch và cắt giảm nhân sự. Chủ đề này được xem như xương sống trong kịch bản. Các tình huống khác xuất hiện để làm đậm hơn một số câu chuyện, thông điệp mà các Táo muốn gửi gắm.

Hình ảnh trong chương trình Táo quân 2025.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhân vật tên Xuân Son (Trung Ruồi đảm vai) xuất hiện. Nhân vật này được Ngọc Hoàng (nghệ sĩ Quốc Khánh) mời lên để bàn chuyện quy hoạch Táo. Khi nghe nhiệm vụ của nhân vật Xuân Son, các Táo lập tức lo lắng, bắt đầu giở mánh khóe để chạy chức, tìm cách giữ ghế. Nhiều Táo phản kháng, cho rằng mỗi Táo đều là Táo cổ thụ, có kinh nghiệm, cống hiến nhiều năm nay mà bị cắt giảm là không công bằng.

Ngọc Hoàng sau đó giải thích rằng việc sáp nhập là cần thiết để tinh gọn bộ máy, giúp thiên đình hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi Ngọc Hoàng đúc kết, nhiều tình huống chế giễu, châm biếm sâu cay được lồng ghép, tạo tiếng cười cho khán giả.

Một điểm nhấn khác trong kịch bản Táo quân năm nay là nội dung xoay quanh Táo giao thông (Nghệ sĩ nhân dân Chí Trung thủ vai). Nhân vật này được xây dựng theo hướng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích xã hội, tham chức quyền, không muốn tìm kiếm nhân tài trẻ vì sợ bị "thay ghế", lười nhác sáng tạo trong công việc, lười đi họp mà chỉ cử phó đi thay...

Táo giao thông có nhắc đến việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông trong năm qua để người dân "lúc đầu thì đau nhưng về sau thì biết sợ". Táo giao thông sau đó bị nhắc nhở về thái độ làm việc không phù hợp dù áp lực mà Táo đối mặt không nhỏ.

Kịch bản Táo quân năm nay còn nhắc đến cơn sốt giá vàng, làn sóng bộ môn thể thao pickleball, đám giỗ bên cồn, nhiều công trình bị bỏ hoang, tình trạng kẹt xe, sao kê, lối sống phông bạt...

Nhiều cụm từ "nổi" trong năm qua cũng được điểm lại như "đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu", "hồng hài nhi", "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới", "khó chịu vô cùng"...

Ở phần cuối của chương trình, một cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho các Táo mới được tổ chức. Trong cuộc thi này, các Táo đương nhiệm đặt hàng loạt câu hỏi, trong đó có một số tình huống tạo được tiếng cười cho người xem vì cách các Táo cũ bắt nạt Táo mới, không muốn công nhận vì sợ bị thay thế.

Diễn biến thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên cả nước

VietNamNet đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ (29-31/1, tức mùng 1-3 Tết), thời tiết 3 miền về cơ bản tạnh ráo, có nắng thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết.

Ảnh minh họa

Dưới đây là thời tiết các vùng trên các nước:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

- Từ đêm 28-30/1 (tức đêm Giao thừa 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm; vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ cao nhất: 17-21 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ; riêng ngày 30/1 tăng đến mức 20-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi 15-17 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; vùng núi Bắc Bộ 6-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

- Từ ngày 31/1-2/2 (từ mùng 3-5 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; thấp nhất: 13-19 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Trung Trung Bộ

- Đêm 28/1 (tức đêm Giao thừa 29 tháng Chạp): Có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất: 18-23 độ; thấp nhất: 15-18 độ; phía Bắc có nơi dưới 15 độ.

- Từ 29/1-2/2 (từ mùng 1-5 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa và chiều trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ, từ 31/1 (tức mùng 3 Tết) tăng lên 25-29 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-20 độ; riêng đêm 29/1 (mùng 1 Tết) phía Bắc 13-16 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

- Từ đêm 28/1-2/2 (tức đêm 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ cao nhất: 25-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ; thấp nhất: 20-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ đêm 28/1-2/2 (tức đêm Giao thừa 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) duy trì hình thái thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 26-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất: 14-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Nam Bộ

Cũng từ đêm 28/1-2/2 duy trì không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất: 20-25 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời kỳ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Bất ngờ với giá vé máy bay TP.HCM - Hà Nội ngày 29 Tết và đêm giao thừa

Báo Người lao động đưa tin ngày 28-1 (29 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác 784 chuyến bay. Trong đó, 686 chuyến bay chở khách đi và đến sân bay này.

Tổng số hành khách dự kiến là hơn 107.000 lượt, trong đó nhu cầu bay từ TP HCM về các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón Tết ngày cuối năm vẫn cao. Có hơn 42.000 lượt khách đi từ nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi chỉ có hơn 17.000 lượt khách đến.

Giá vé máy bay TP HCM - Hà Nội ngày 29 Tết và đêm giao thừa có diễn biến bất ngờ.

Trong giai đoạn chuyển giao năm mới, từ khoảng 23 giờ ngày 29 đến 1 giờ sáng mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác khoảng 45 chuyến bay.

Nhiều gia đình quyết định bay ngày 29 Tết (năm nay không có 30) sau khi đã thu xếp xong công việc ở TP HCM. Anh Nguyễn Trương (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cho hay năm nào cả nhà anh cũng bay ngày 30 về quê ở TP Huế để đón Tết cùng ông bà nội và gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng nay, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines vẫn đang mở bán vé máy bay trong ngày cuối của năm Giáp Thìn trên đường bay nhộn nhịp nhất nước từ TP HCM - Hà Nội. Giá vé máy bay thậm chí còn rẻ hơn những ngày trước đó và số lượng chỗ chờ khách vẫn khá nhiều.

Vietnam Airlines đang còn chỗ trên các chuyến bay khởi hành 14 giờ, 16 giờ chiều nay, 28-1, với giá hơn 3,8 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí); vé hạng phổ thông đặc biệt có giá từ 5,45 triệu đồng/chặng. Nếu bay đêm giao thừa và đón năm mới trên máy bay, giá vé hạng phổ thông đặc biệt từ 5,45 triệu đồng/chặng.

Vietjet cũng còn hàng loạt chỗ trên các chuyến bay trong ngày cuối năm, với giá từ 3,34 triệu đồng (đã gồm thuế, phí) cho chuyến bay khởi hành lúc 19 giờ tối nay. Trung bình từ 20-30 phút, Vietjet có một chuyến bay TP HCM - Hà Nội. Mức giá từ 3,34-3,59 triệu/chặng vào thời điểm này đã thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Với Bamboo Airways, nếu bay đêm giao thừa từ TP HCM đi Hà Nội, giá vé đang mở bán khoảng 3,45 triệu đồng/chặng. Vietravel Airlines cũng còn chỗ cùng chặng bay này với giá 3,48 triệu đồng, khởi hành lúc 17 giờ 45 phút hôm nay.

Chi tiết các bảng lương viên chức năm 2025

VTCnews đưa tin theo Nghị quyết số 159 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.

Do đó, năm 2025, giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024, tức là lương viên chức vẫn được tính theo công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ; hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng 5 bảng lương.

Bao gồm: bảng lương chuyên gia cao cấp; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Chi tiết bảng lương viên chức 2025 (đơn vị tính: đồng)

Công an TP HCM "giăng lưới" tóm gọn nhóm bắt cóc cô gái quê Vĩnh Long

Báo Người lao động đưa tin ngày 28-1, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1992, quê Đồng Nai) và các đồng phạm do có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM đã bàn giao nhóm này cho Công an tỉnh Vĩnh Long để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an TP HCM nhận được thông báo từ Công an tỉnh Vĩnh Long về việc nhóm Vũ sử dụng ô tô 7 chỗ bắt chị Lê Ngọc H. lên xe và di chuyển từ Vĩnh Long hướng về TP HCM.

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các lực lượng và công an các địa phương triển khai chốt chặn các tuyến đường qua địa bàn thành phố.

Băng nhóm do Vũ cầm đầu bắt cóc cô gái quê Vĩnh Long.

Nhóm Vũ đã bị lực lượng công an bắt giữ chỉ 2 giờ sau, khi đang di chuyển qua địa bàn TP HCM.

Nhóm này khai nhận khi còn làm nhân viên ở quán karaoke do Vũ quản lý, chị H. đã vay của Vũ 7 triệu đồng.

Sau 6 tháng, tiền lãi và gốc tăng lên thành 45 triệu đồng. Do không có tiền trả, chị H. bỏ về quê Vĩnh Long.

Để đòi tiền, Vũ và 6 đồng phạm lên kế hoạch bắt cóc chị và yêu cầu người nhà nạn nhân nộp tiền chuộc là 150 triệu đồng.

Khi đang chờ người thân chị H. đem tiền lên chuộc người thì nhóm đối tượng nêu trên đã bị Công an TP HCM bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long.

Người bán bún tôm ở Bình Định nhặt được gần 500 triệu ngày cận Tết

Báo Tiền phong đưa tin ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết, địa phương đã có hình thức biểu dương cho bà Hồ Thị Chung (45 tuổi, xã Mỹ Đức) vì nghĩa cử cao đẹp, nhặt được số tiền lớn và trả lại người đánh rơi.

Trước đó, chiều 25/1 (tức 26 Tết), trong lúc chuẩn bị đồ để bán bún tôm, bà Chung phát hiện túi màu đen nằm trên đường phía trước nhà mình. Bà nhặt lên kiểm tra thì thấy có rất nhiều tiền, sau đó mang về nhà cất giữ, đồng thời báo cho công an để tìm người đánh rơi.

Xã Mỹ Đức khen nghĩa cử cao đẹp của bà Chung.

Bà Chung kể: "Tôi cầm vào nhà cất giữ mà người run vì số tiền quá lớn. Tôi không cho ai đụng tới để tìm người đánh rơi để trả lại cho họ", bà Chung chia sẻ.

Lúc sau, vợ chồng ông H.M.S (55 tuổi, xã Mỹ Đức) đi tìm tài sản đánh rơi, có đến quán bà Chung kể lại sự việc mất tiền. Qua kiểm tra đúng thông tin, số tiền mà ông S. mô tả, bà Chung đã trao lại.

Theo ông S., số tiền gần 500 triệu đồng nói trên là ông mang đi trả cho các chủ trồng rừng, nhưng do bất cẩn nên đã đánh rơi. Sau khi nhận tiền, gia đình ông S. đã cảm ơn và hậu tạ 2 triệu đồng nhưng bà Chung không nhận.

Ông Đào Duy Nguyên - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) chia sẻ, hành động của bà Chung rất ý nghĩa và nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Địa phương đã kịp thời biểu dương khen thưởng vì hành động cao đẹp của bà Chung.