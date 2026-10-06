Tin sáng 6/10: Tất cả người dân có sổ đỏ lưu ý điều này; Tin mới nhất về lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động trong năm 2027

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất của cơ quan công an

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang triển khai đợt cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thủ tục hành chính.

Lợi dụng chủ trương này, các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân hoặc Công an xã, phường, để liên hệ trực tiếp, dẫn dắt người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tự xưng cán bộ cơ quan chuyên môn, thông báo người dân cần "cập nhật dữ liệu đất đai", "tích hợp sổ đỏ lên hệ thống VNeID"; cuộc gọi thường thực hiện vào giờ nghỉ, buổi trưa khi người dân mất cảnh giác. Chúng sẽ chủ động hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, hứa hỗ trợ thủ tục thừa kế đất đai đơn giản, giá rẻ, khiến nạn nhân lơ là, không nghi ngờ. Ngay sau đó, đối tượng gửi đường link hoặc hướng dẫn truy cập website giả mạo cổng dịch vụ công, yêu cầu nhập họ tên, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và chụp ảnh sổ đỏ. Cuối cùng nạn nhân bị yêu cầu nộp thuế nhà đất hoặc liên kết tài khoản ngân hàng, quét mã QR do đối tượng cung cấp, từ đó bị chiếm quyền điều khiển ứng dụng ngân hàng hoặc rút sạch tiền trong tài khoản.

Khuyến cáo của cơ quan công an:

Lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động trong năm 2027

Năm 2027, cán bộ, công chức, người lao động có 6 kỳ nghỉ chính thức, tổng cộng 22 ngày nghỉ lễ, tết, tính cả cuối tuần liền kề. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Hà Nội bắn pháo hoa dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình văn hoá, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) cho biết Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp tại khu vực Hồ Tây và Bưu điện Hà Nội. Với không gian mặt nước rộng, tầm nhìn thoáng và phạm vi quan sát lớn, khu vực Hồ Tây được đánh giá là địa điểm thuận lợi để người dân thưởng thức màn pháo hoa vào tối 10/10. VTC News đưa tin.

Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây)...

Trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thành phố cũng tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt Hồ Hoàn Kiếm). Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10.

Phát hiện cụ ông 73 tuổi có biểu hiện bất thường lúc nửa đêm, công an kịp thời hỗ trợ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo mới đây đã kịp thời ngăn chặn một cụ ông có ý định tiêu cực tại Cầu Rào 2.

Tổ công tác Công an phường Hưng Đạo ngăn chặn thành công hành vi nguy hiểm của cụ ông 73 tuổi. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 3/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Cầu Rào 2, Tổ công tác Công an phường Hưng Đạo phát hiện một người đàn ông cao tuổi có biểu hiện bất thường tại khu vực cầu. Các chiến sĩ công an phường nhanh chóng tiếp cận, khuyên can, trấn an tâm lý cụ ông và đưa người này về khu vực an toàn.

Danh tính nạn nhân là cụ ông T.T.S. (SN 1953, trú tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Do mâu thuẫn gia đình, ông S. đã rời khỏi nhà từ ngày 1/10 cho đến thời điểm được lực lượng công an phường phát hiện. Sau khi ổn định tâm lý cho cụ ông T.T.S., Công an phường Hưng Đạo đã nhanh chóng liên hệ với người thân ông S., bàn giao để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Dự báo thời tiết miền Bắc trong những ngày tới

Lao Động dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay: Ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm 6/10 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm/3h. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.



Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.