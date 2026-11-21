Mãn nhãn hơn 4.000 người diễu hành, trình diễn di sản quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
GĐXH - Hôm nay (21/11), không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận rộn ràng sắc màu lễ hội khi khoảng 4.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân Thủ đô cùng tham gia màn diễu hành, trình diễn di sản quy mô lớn khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.
Chương trình được dàn dựng công phu qua ba chương chủ đề gồm: Từ thuở Thăng Long; Hà thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập, đoàn diễu hành đã tái hiện sống động hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và vươn tầm quốc tế.
Dọc hai bên tuyến phố, đông đảo người dân và du khách đã hào hứng cổ vũ các khối diễu hành của các địa phương (như xã Ba Vì, phường Sơn Tây, xã Phúc Thọ, xã Kiều Phú...) cùng nhiều màn trình diễn di sản độc đáo như nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi đền Trấn Vũ (phường Long Biên), các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ, trò chơi dân gian và sản phẩm làng nghề tiêu biểu
Ngay sau Lễ khai mạc, không khí lễ hội tiếp tục diễn ra sôi động suốt cả ngày 21/11 tại hệ thống ba sân khấu ngoài trời quanh hồ Hoàn Kiếm, mang đến cho công chúng nhiều lựa chọn thưởng thức nghệ thuật đa dạng.
Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, khung giờ từ 9h30 đến 10h30 giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Đến buổi chiều (từ 16h30 đến 17h30), Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ khán giả yêu mến nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khung giờ từ 9h30 đến 10h30 là không gian hội tụ của các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc gồm múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Vào buổi chiều (16h30 - 17h30), Nhà hát Cải lương Hà Nội tiếp tục mang đến những tiết mục biểu diễn phục vụ công chúng.
Trong khi đó, sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay mang màu sắc trẻ trung, sôi động. Buổi sáng (9h30 - 10h30), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách chương trình âm nhạc đương đại với sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ. Buổi chiều (16h30 - 17h30), các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội sẽ khuấy động không gian phố đi bộ.
Chuỗi hoạt động hưởng ứng còn tiếp nối sang ngày 22/11 với nhiều điểm nhấn hấp dẫn dành cho các gia đình. Cụ thể, tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ tổ chức hai suất diễn vào khung giờ 9h30 - 10h30 và 19h15 - 20h15, phục vụ các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.
Bên cạnh các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát lớn ở khu vực trung tâm cũng tăng cường suất diễn phục vụ người dân và du khách.
Ngoài ra, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, công chúng có thể tự do tham quan hệ thống không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (số 47 Hàng Dầu).
Hình ảnh hơn 4.000 người diễu hành, trình diễn di sản quanh hồ Hoàn Kiếm được phóng viên ghi nhận:
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