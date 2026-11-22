Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 19/11/2026 về tặng quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo kế hoạch được UBND thành phố ban hành, sẽ trao tặng 1.280.650 suất quà từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành việc tặng quà trước ngày 22/1/2027.

Theo kế hoạch, mức quà cao nhất 10 triệu đồng/người (bằng tiền) được dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Hà Nội sẽ trao tặng 1.280.650 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh minh họa: AI

Mức quà (bằng tiền) 3.000.000 đồng/người đối với: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; Thương bệnh binh của thành phố Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận).

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương...

Mức quà (bằng tiền) 1.500.000 đồng/người đối với: Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội); 800.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo; 500.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, thành phố tặng quà 70 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 12.000.000 đồng đến 27.000.000 đồng; 264 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 12.000.000 đồng/suất (trong đó túi quà 2.000.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng).

Mức quà 700.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết tại các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; các trung tâm phục hồi chức năng, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 trực thuộc Sở Y tế.

Mức quà 700.000 đồng/người: Bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trực thuộc Sở Nội vụ; cho đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế.

Đây là những đối tượng ở Hà Nội được nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Dưới đây là những đối tượng được nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 theo Kế hoạch 283/KH-UBND của UBND TP Hà Nội.