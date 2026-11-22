Mãn nhãn hơn 4.000 người diễu hành, trình diễn di sản quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 GĐXH - Hôm nay (21/11), không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận rộn ràng sắc màu lễ hội khi khoảng 4.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân Thủ đô cùng tham gia màn diễu hành, trình diễn di sản quy mô lớn khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Tiếp nối không khí tưng bừng của lễ khai mạc, hôm nay (Chủ nhật, 22/11), không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tiếp tục mở cửa đón đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương đến tham quan, thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Trong ngày hôm nay, điểm nhấn thu hút đông đảo các gia đình và khán giả nhỏ tuổi tại khu vực sân khấu ngoài trời Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là chương trình biểu diễn của Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội với hai khung giờ phục vụ công chúng vào buổi sáng (9h30 – 10h30) và buổi tối (19h15 – 20h15).

Hôm nay (Chủ nhật, 22/11), không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tiếp tục mở cửa đón đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương đến tham quan, thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Bảo Loan

Bên cạnh sân khấu ngoài trời, hai nhà hát lớn ở khu vực trung tâm cũng tăng cường tần suất biểu diễn xuyên suốt cả ngày để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách

Song song với các suất diễn nghệ thuật, chuỗi không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa vẫn duy trì mở cửa tự do trong suốt ngày 22/11 tại các địa điểm quanh hồ Gươm gồm: Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (số 47 Hàng Dầu)

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách tham gia các hoạt động trong ngày cuối tuần, toàn bộ phương án hạ tầng tiện ích do UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai vẫn được duy trì hoạt động đến hết ngày hôm nay.

Người dân và du khách mô nức tham quan, thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Bảo Loan

Theo đó, người dân di chuyển bằng xe đạp, xe máy có thể gửi xe miễn phí tại vỉa hè đối diện số 208 - 212 phố Trần Quang Khải, hoặc lựa chọn các điểm trông giữ thu phí đúng quy định và các điểm lưỡng dụng tại đoạn 44 – 50 phố Lê Thái Tổ, dọc tường rào số 2 Tràng Thi, Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (25 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (11 Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (33 Nhà Chung).

Đồng thời, hệ thống 20 nhà vệ sinh công cộng lưu động miễn phí (trên phố Lê Lai, đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và cạnh số 47 Hàng Dầu) cùng các nhà hàng, khách sạn gắn logo nhận diện quanh hồ vẫn mở cửa phục vụ xuyên suốt, đảm bảo mỹ quan đô thị và sự thuận tiện cho du khách.