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Hiện trạng nhiều lô đất cỏ mục um tùm, vỉa hè vỡ nát

Sau hơn một thập kỷ chưa được khai thác đồng bộ, khu đất vàng rộng hơn 20ha phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình mới đây được đưa ra đấu giá 360 lô đất. Tuy nhiên, kết quả công bố cho thấy chỉ có 39 lô trúng đấu giá, với tổng giá trị hơn 522 tỷ đồng. Ghi nhận thực tế cho thấy, khu đất đã được phân chia thành các lô, có hệ thống đường giao thông, vỉa hè và cây xanh, song nhiều vị trí vẫn mang dáng vẻ hoang vắng.

Sáng 21/11, theo ghi nhận của phóng viên, khu đất rộng hơn 20ha nằm phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã được phân chia thành từng lô, với hệ thống đường giao thông nội khu, vỉa hè và các khoảng đất dành cho xây dựng.

Sau hơn một thập kỷ chưa được khai thác đồng bộ, khu "đất vàng" rộng hơn 20ha ở Ninh Bình đã được đưa ra đấu giá 360 lô đất - (ảnh Nhật Tân).

Tại đây, các tuyến đường bê tông đã hình thành, vỉa hè được lát gạch chạy dọc quanh các lô đất. Tuy nhiên, sau thời gian dài chưa được khai thác đồng bộ, nhiều khu vực vẫn chưa có hoạt động xây dựng, tạo nên khung cảnh khá vắng vẻ, hoang tàn, cỏ dại mọc cao, phủ kín nhiều diện tích.

Bên trong vỉa hè và đường nội bộ đã hoàn thiện xong nhưng có dấu hiệu xuống cấp - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, tại một số đoạn vỉa hè, gạch lát đã bong tróc, nứt vỡ, xô lệch. Nhiều viên gạch nằm ngổn ngang giữa cỏ dại và đất đá. Có vị trí nền vỉa hè bị hư hỏng, tạo thành những khoảng trống lớn, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.

Không chỉ vậy, tại một số khu vực trũng, nước đọng thành từng vũng, cây cỏ mọc um tùm. Đặc biệt, tại một vị trí, nắp hố kỹ thuật bằng bê tông nằm chênh vênh, bên dưới lộ khoảng trống sâu, xung quanh ngổn ngang đất đá và gạch vỡ.

Nhìn tổng thể, khu đất đã hình thành mặt bằng phân lô cùng một số hạng mục hạ tầng cơ bản. Tuy nhiên, cảnh quan tại nhiều vị trí chưa được chăm sóc thường xuyên, một số hạng mục vỉa hè có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Bên trong các lô đất nhiều điểm cỏ mọc um tùm, nước đọng lại chuyển màu - (ảnh Nhật Tân).

39/360 lô đất trúng đấu giá

Ngày 19/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phối hợp UBND phường Hoa Lư công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng 360 lô đất thuộc khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư.

Theo kết quả công bố, có 39/360 lô trúng đấu giá. Các lô trúng nằm rải rác trên toàn khu đất, không tập trung tại một khu vực hay tuyến đường cụ thể.

Vỉa hè ở một số nơi vỡ nát, nhếch nhác - (ảnh Nhật Tân).

Trong đó, lô trúng đấu giá cao nhất đạt 125,139 triệu đồng/m² (lô LK16-1); lô cao thứ hai đạt 121,850 triệu đồng/m² (lô LK08-20); lô cao thứ ba đạt 119,755 triệu đồng/m² (lô LK12-1).

Tổng giá trị trúng đấu giá của 39 lô được công bố là 522,260 tỷ đồng. Như vậy, số lô trúng đấu giá hiện chiếm khoảng 10,8% tổng số lô được đưa ra đấu giá.

Khu đất có diện tích hơn 20ha, được quy hoạch thành 360 lô đất ở, ký hiệu từ LK01-1 đến LK16-6. Tùy từng vị trí, các lô đất có diện tích từ 114m² đến 375,1m²; giá khởi điểm từ hơn 48,93 triệu đồng đến 94,6 triệu đồng/m² (tương đương 5,6-24,4 tỷ đồng/lô); tiền đặt trước từ hơn 2,2 tỷ đồng đến 9,7 tỷ đồng/lô.

Một số vị trí có trồng cây ăn quả thành hàng - (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, đơn vị tổ chức đấu giá tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá trong khoảng thời gian từ 8h ngày 2/11 đến 17h ngày 16/11 tại các địa điểm được thông báo. Kết quả đấu giá từng lô được công bố vào sáng 19/11.

Theo phương án quy hoạch được giới thiệu, khu dân cư có hệ thống cảnh quan ven sông, trong đó mặt sông dự kiến rộng khoảng 30m và đường dạo ven sông rộng 15m.

Một hố ga được che lại bằng bê tông cứng, xung quanh gạch lát vỉa hè vỡ vụ - (ảnh Nhật Tân)

Khu vực này được định hướng kết nối với các không gian đô thị, du lịch và cảnh quan của thành phố, góp phần phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm trên sông cũng như vui chơi, giải trí.

Dự kiến, nếu đấu giá thành công toàn bộ 360 lô, tổng giá trị có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng.



Video hiện trạng 360 lô đất vừa đấu giá ở Ninh Bình: