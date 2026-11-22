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Các tiện ích thiết thực khi người dân chuyển đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ PET

Trên Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cơ quan chức năng đã chỉ ra các tiện ích thiết thực khi người dân chủ động thực hiện việc chuyển đổi giấy phép lái xe (bằng lái xe) giấy sang thẻ PET.

Theo Cục CSGT, khi có nhu cầu, người dân nên chuyển đổi giấy phép lái xe từ bản giấy sang thẻ PET, bởi việc chuyển đổi mang lại nhiều tiện ích. Cụ thể:

- Bền hơn, dễ bảo quản: Thẻ PET nhỏ gọn, chống thấm nước, hạn chế rách, nhàu nát, phai mờ như bằng giấy.

- Thuận tiện khi xuất trình: Thông tin được quản lý trên hệ thống, thuận lợi hơn khi kiểm tra, tra cứu.

- Hỗ trợ tích hợp VNeID, VNeTraffic: Thuận tiện khi đồng bộ thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh điện tử (nếu dữ liệu đáp ứng yêu cầu).

- Dễ dàng xác minh thông tin: Giúp cơ quan chức năng tra cứu, đối chiếu thông tin giấy phép lái xe thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc khuyến khích người dân chuyển đổi, Cục CSGT cũng đưa ra các lưu ý quan trọng:

Không phải tất cả giấy phép lái xe bằng giấy còn giá trị đều bắt buộc phải đổi sang thẻ PET. Người dân có thể tiếp tục sử dụng GPLX còn hiệu lực theo quy định.

Nếu đang sử dụng bằng lái xe giấy, bạn có thể chủ động tìm hiểu thủ tục đổi sang thẻ PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Giấy phép lái xe thẻ PET mang lại nhiều lợi ích cho lái xe. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe thẻ PET là gì?

Bằng lái xe thẻ PET là loại giấy tờ được làm từ nhựa cao cấp PET (Polyethylene terephthalate). Chất liệu này có khả năng chịu lực cơ học, lực xé, lực va chạm, sự mài mòn cao. Nó là vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng thẻ phổ biến như ATM, thẻ VIP, thẻ nhân viên.

Theo quy định, giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe.

Cách đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ PET?

Theo Cục CSGT, khi có nhu cầu, người dân nên chuyển đổi giấy phép lái xe từ bản giấy sang thẻ PET, bởi việc chuyển đổi mang lại nhiều tiện ích. Dưới đây là các bước đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ PET, người dân có thể tham khảo:

Hồ sơ chuẩn bị:

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) chính chủ.

Bản chụp thẻ căn cước, giấy phép lái xe bằng giấy hiện tại, ảnh chân dung theo quy định.

Giấy khám sức khỏe lái xe điện tử (áp dụng với GPLX ô tô còn hiệu lực từ cơ sở y tế đủ điều kiện).

Các bước đổi giấy phép lái xe online

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào cổng dịch vụ công của Cục CSGT (https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chọn Đổi giấy phép lái xe (hoặc tìm kiếm "Đổi giấy phép lái xe"), nếu mất GPLX thì chọn cấp lại.

- Bước 3: Điền thông tin cơ quan tiếp nhận, lý do đổi, sau đó nhập số GPLX để hệ thống tra cứu tự động.

Lưu ý, mỗi người phải dùng tài khoản VNeID riêng, không dùng chung.

- Bước 4: Tải lên các giấy tờ cần thiết như ảnh chân dung, giấy khám sức khỏe, GPLX cũ, hình ảnh CCCD; chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Nhấn "Nộp hồ sơ", thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn và lưu mã hồ sơ để theo dõi tiến độ.

Lưu ý:

Thời gian giải quyết: Khoảng 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: Nộp trực tuyến theo mức quy định hiện hành trên hệ thống (thường là 115.000 đồng/lần khi nộp trực tuyến).

Đáp ứng đầy đủ điều kiện này được miễn 100% lệ phí khi thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe GĐXH - Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên có hướng dẫn cụ thể về điều kiện quy định được miễn 100% lệ phí khi thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) qua dịch vụ công trực tuyến.