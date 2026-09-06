Hà Nội: Trao trả túi tiền chứa 1 tỷ đồng bị bỏ quên ở quán cà phê cho người dân

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 4/9 vừa qua, Công an phường Chương Mỹ đã tiếp nhận một túi tài sản bên trong có chứa 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng do anh Bùi Quốc Vương (sinh năm 1990, trú tại thôn Trầm Lộng, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) trực tiếp đến giao nộp.

Trước đó, trong lúc có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn, anh Vương tình cờ phát hiện một khoản tiền lớn do khách hàng bỏ quên. Không một chút tham lam hay đắn đo, với tinh thần trách nhiệm và sự trung thực đáng quý, anh đã lập tức mang toàn bộ số tài sản trên đến trụ sở Công an phường Chương Mỹ để nhờ cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm và trao trả lại cho người đánh rơi.

CBCS Công an phường và anh Vương bàn giao tài sản bị thất lạc cho chị H. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và tang vật từ người dân, Công an phường Chương Mỹ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến chủ sở hữu số tài sản.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định người bỏ quên số tiền lớn nói trên là chị N.T.T.H. Ngay lập tức, Công an phường Chương Mỹ đã liên hệ mời chị H. đến trụ sở để làm việc và tổ chức trao trả đầy đủ, nguyên vẹn 1 tỷ đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân cho nạn nhân.

Nhận lại số tài sản lớn tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi, chị H. vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp của anh Bùi Quốc Vương cùng tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chương Mỹ.

Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của anh Bùi Quốc Vương là một việc làm giản dị nhưng vô cùng cao cả, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện sự trung thực và ý thức vì cộng đồng đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, sự chủ động, nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Chương Mỹ trong việc tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản tiếp tục góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tốt đẹp trong cuộc sống; củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng hình ảnh người dân Thủ đô thanh lịch, văn minh cùng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.



