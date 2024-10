Tin sáng 2/10: Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'; Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc

Cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận giải thưởng 'Sinh viên xuất sắc nhất và có ảnh hưởng'

Em Võ Trường Giang là một trong hai thủ khoa đầu vào của Đại học Úc.

Theo Gia đình Việt Nam, em Võ Trường Giang cũng từng là một trong hai sinh viên xuất sắc đạt thủ khoa đầu vào của Trường Đại học La Trobe (Úc).

Trước khi đạt thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Giang đã có 3 năm học THPT với những kết quả đáng nể, em đạt thành tích học tập xuất sắc kỳ THPT, Ielts "cán mốc" 8.0 điểm.

Hiện nay, Giang đang là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Tài chính và Quản lý thuộc chương trình cử nhân Quốc tế liên kết giữa Trường Đại học La Trobe (Úc) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại diện nhà trường cho biết, trong quá trình học tập tại đây, Giang là một trong những sinh viên thông minh, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Suốt hai năm học vừa qua Giang đều đạt thành tích xuất sắc các môn học, được nhận giấy khen từ Đại học La Trobe; đạt học bổng Ngân hàng Keb Ha Na Hàn Quốc; đạt Giải thưởng "Sinh viên tiêu biểu" năm học 2024, là Bí thư chi đoàn năng nổ, được cán bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Ngoài việc học, em cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động, chương trình do nhà trường tổ chức.

Được biết, Võ Trường Giang là cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mới đây nhất em cũng vinh dự nhận giải thưởng "Sinh viên xuất sắc và có ảnh hưởng năm 2024" do Đại học La Trobe trao tặng.

Thành lập năm 1964, Trường Đại học La Trobe là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Úc. Đặc biệt, đây là trường đại học duy nhất của Úc nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính (theo Tạp chí thế giới Journal of Systems and Software).

Làng Nủ bị chia cắt do mưa lớn

Nước suối đổ về thôn Làng Nủ ngày 1/10. Ảnh: V.T.T

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối. Sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp. Bùn, đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Tại km78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng.

Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) Vũ Thị Tư cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hoá đã bị cô lập.

Theo bà Tư, khu vực tái định cư Làng Nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đồi Sim. Đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc san gạt, tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên, mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Lý do cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động

Lượng rác, cây ùn trôi từ phía thượng nguồn vào sáng nay gây áp lực lên cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng

Khoảng 18h chiều tối 1/10, cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Được biết, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, không cho các phương tiện xuống cầu phao. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu. Việc đóng cầu phao Phong Châu là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2m/s trở xuống. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước và lưu tốc dòng chảy của sông Hồng tiếp tục lên cao, gây mất an toàn cho cầu phao.

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng 30/9 với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày theo điều tiết của lực lượng chức năng, bao gồm cả công binh.

Điều tra vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành phải nhập viện cấp cứu

Bé K bị bỏng cấp độ 2 đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo VTC News, Công an Phường 16 (Quận 8, TP.HCM) đã tiếp nhận đơn của chị N.T.V tố cáo anh N.Q.T (24 tuổi, cư trú tại Phường 16, Quận 8) bạo hành con mình là bé N.T.K (6 tuổi).

Theo lời kể của chị V, sáng 28/9, một người đàn ông sống gần phòng trọ của anh T đã ghé qua và phát hiện bé K bị bỏng nặng, bị nhốt bên trong nhà. Ngay sau đó, người này đã đến Công an Phường 16 để yêu cầu sự hỗ trợ.

Chị V cho biết thêm, sau khi làm việc với công an, T cùng một người phụ nữ khác đã được cho về nhưng hiện cả hai người này đã rời khỏi nơi cư trú.

"Tôi đã nộp đơn tố cáo và mong muốn hành động của T phải bị xử lý theo đúng pháp luật", chị V bày tỏ.

Theo chia sẻ của V, chị này và T sống cùng với nhau một thời gian, sinh ra bé N.T.K. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hai người không đăng ký kết hôn và hiện đã chia tay.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và xử lý.

Dự báo tác động của không khí lạnh đối với miền Bắc

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc se lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (1/10), khu vực Tây Bắc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa cục bộ có nơi trên 120mm như: Mỏ Vàng (Yên Bái) 170,8mm, Bảo Hà (Lào Cai) 122,4mm, Quy Kỳ (Thái Nguyên) 145,1mm…

Dự báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Từ đêm 1/10 đến ngày 2/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (lớn hơn 100mm/6h). Từ đêm 2/10 mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên chiều và đêm 2/10, dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 100mm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.