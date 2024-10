Tin sáng 4/10: Hà Nội cấm nhiều tuyến đường để phục vụ 'Ngày hội văn hóa vì hòa bình'; Ngăn chặn người phụ nữ chuyển 200 triệu cho kẻ giả danh công an

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường để phục vụ 'Ngày hội văn hóa vì hòa bình'

Chiều ngày 3/10, Công an Hà Nội có thông báo phân luồng giao thông khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, nhiều tuyến phố trung tâm sẽ bị cấm triệt để xe cộ nhằm phục vụ chương trình "Ngày hội văn hóa vì hòa bình". Thông tin trên Quân Đội Nhân Dân.

Theo đó, từ 14h ngày 4/10 đến 24h ngày 6/10 sẽ cấm triệt để các xe (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ ngày hội) trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ ngõ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Từ 13h đến 24h ngày 4/10 và từ 5h đến 24h các ngày 5 và 6/10, tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe cá nhân hoạt động trên tuyến đường: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Trần Quang Khải), Bà Triệu (từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàm Long), Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi như sau:

Xe từ các quận, huyện phía đông, đông bắc thành phố (Gia Lâm, Long Biên...) đi các quận, huyện phía tây, tây bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoài Đức, Đan Phượng...): qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì - đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, vành đai 3... và ngược lại.

Xe từ các quận, huyện phía bắc (Tây Hồ, Đông Anh, Sóc Sơn...) đi phía nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì...): qua cầu Thăng Long, Nhật Tân, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, vành đai 2, vành đai 3... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, Công an Hà Nội yêu cầu chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Công an Thành phố cũng phối hợp với Sở GTVT tổ chức điều chỉnh luồng tuyến và điểm đầu, cuối các tuyến xe buýt, bắt đầu từ 12h ngày 4/10 và ngày 5 và 6/10.

Trong thời gian trên, tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố để phục vụ công tác điều hành, sắp xếp phương tiện phục vụ ngày hội.

Ngăn chặn người phụ nữ ở Hà Nội chuyển 200 triệu cho kẻ giả danh công an

Ngày 3/10, Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn người phụ nữ trên địa bàn đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản cho kẻ lừa đảo. VietnamNet đưa tin.

Sau khi được công an giải thích, bà M. đã dừng mọi giao dịch với đối tượng lừa đảo. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào sáng 1/10, Công an phường Đại Mỗ nhận được thông tin của người dân về việc bà N.T.M. (ở phường Đại Mỗ) đang đến phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn và yêu cầu rút toàn bộ số tiền 200 triệu từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản cho kẻ lừa đảo.



Nhận được tin báo, công an đã đến mời bà M. về trụ sở để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc nhận thấy bà M. có nhiều biểu hiện hoang mang, lo lắng nên các cán bộ công an đã động viên, đề nghị bà kể lại lý do đi rút tiền tiết kiệm vì có thể bị lừa đảo.

Lúc này, bà M. cho biết, sáng cùng ngày có một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an gọi điện thoại thông báo nội dung “bà có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng để phục vụ điều tra chứng minh bản thân trong sạch”.

Ngay sau đó bà M. đã mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng ra ngân hàng đề rút tiền và định chuyển cho đối tượng. Lực lượng công an đã trao đổi với bà M. đây là vụ lừa đảo qua mạng xã hội và đề nghị bà tạm dừng các thủ tục chuyển tiền.

Lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ cho biết, trong thời gian qua đã chủ động tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo cho nhân dân nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và bà M. là một trường hợp như vậy.

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm Bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn

Dự thảo Nghị định mới có 4 chương, 51 điều. Điểm mới được quy định của dự thảo về các hành vi vi phạm là trừ điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, khi áp dụng nội dung này, mỗi người dân có bằng lái xe sẽ được cấp 12 điểm/năm. Trong một năm nếu vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải thi sát hạch để được cấp lại bằng. Trong năm đó, số điểm bị trừ không vượt quá 12 điểm thì sẽ được khôi phục lại 12 điểm mới vào năm sau. VOV đưa tin.

Bộ công an cho biết, dự thảo nghị định quy định việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa.

Đối với nội dung mức trừ điểm giấy phép lái xe, dự thảo nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe. Trong đó, 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm.



So với dự thảo trước, tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe lần này, Bộ Công an đã có sự điều chỉnh các mức trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm (Đề xuất trước đó là 2 điểm)

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm.

Với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm Giấy phép lái xe 3 điểm. (đề xuất trước đó là 2 điểm).

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm Giấy phép lái xe 10 điểm.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ điểm Giấy phép lái xe 12 điểm.

Đề xuất phạt 30-40 triệu đồng khi lái ô tô ngược chiều, đi lùi trên cao tốc

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX). Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Thông tin trên VTC.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019, hành vi lái ô tô ngược chiều trên cao tốc hoặc lùi xe trên cao tốc (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp) sẽ bị phạt 16 - 18 triệu đồng và tước GPLX 5 - 7 tháng.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với hành vi nêu trên. Cụ thể, Bộ đề xuất phạt 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX (trừ hết điểm). Mức phạt này bằng với vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng cao nhất.

Một ô tô đi lùi trên cao tốc từng bị xử lý.

Bộ Công an cho hay, thời gian qua tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc phức tạp. Hiện tượng đỗ xe, lùi xe, đi ngược chiều trên cao tốc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, và đã có trường hợp gây tai nạn giao thông gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Cùng với đó, các hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc phổ biến hơn. Việc dừng, đỗ, đón trả khách, nhận và trả hàng trên đường cao tốc chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thực tế trên đòi hỏi cần phải điều chỉnh mức chế tài xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm liên quan đến đường cao tốc. Trong số này có hành vi đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc.

Hồi tháng 8, Bộ Công an từng công bố dự thảo nghị định, đề xuất trừ 6 điểm GPLX đối với hành vi điều khiển ô tô đi lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Đến nay, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với hành vi đi lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc, cả về mức phạt tiền và mức trừ điểm GPLX như đã nêu.

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mỗi GPLX có 12 điểm, số điểm bị trừ mỗi khi người có GPLX vi phạm giao thông, tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi đó.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm GPLX; trong đó 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm (chỉ cần vi phạm 1 lần sẽ bị trừ hết điểm).

Các hành vi bị trừ 12 điểm GPLX như: Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, chạy quá tốc độ trên 35 km/h, đua xe trái phép, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc.

Nếu bị trừ hết điểm, người có GPLX không được điều khiển phương tiện theo loại GPLX đó, sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm thì được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về Trật tự an toàn giao thông đường bộ do CSGT tổ chức. Kết quả đạt yêu cầu, GPLX sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Bộ Công an cho hay, việc quy định trừ điểm thay vì tước GPLX vừa có tính chất răn đe vừa có tính chất giáo dục, động viên đối với người vi phạm. Mỗi lần bị trừ điểm như là "tiếng chuông" cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn.

GPLX chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống.

Quy định này còn giúp cơ quan nhà nước quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cho đến quá trình chấp hành pháp luật.

Nhận cuộc gọi từ nhân viên công ty xổ số, tưởng sắp trúng số nhưng người đàn ông lại bị lừa 37 triệu đồng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ và Cơ quan CSĐT Công an TP Vị Thanh (Hậu Giang) để điều tra theo quy định, thẩm quyền liên quan đến 2 đối tượng thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tờ Nhịp sống Thị trường đưa tin.

Cụ thể, vào đầu tháng 9/2024, ông D.Đ. (SN 1976, ngụ huyện Long Mỹ) nhận được điện thoại của người tượng tự xưng B.L. nói trước đây có kéo điện cho hộ ông và có người quen làm việc trong công ty xổ số kiến thiết, biết trước kết quả xổ số và sẽ cho ông Đ. kết quả. Sau đó người này yêu cầu ông chuyển tiền trước.

Lát sau, có người gọi điện nói đang làm ở công ty xổ số kiến thiết, nên ông Đ. tin là thật, chuyển cho đối tượng xưng là B.L. 37 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, số điện thoại mà B.L. sử dụng đã tắt, không liên lạc được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang xác định đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Đ. là Lê Quang Tiền (tạm trú thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Tương tư, thông qua mạng xã hội, bà N.T.K.K. (SN 1990, ngụ phường IV, TP Vị Thanh) quen một đối tượng và người này cho biết đang bán sữa Ensure với giá rẻ. Tin là thật, bà K. đặt mua một lượng sữa khá lớn và đối tượng trên yêu cầu bà K. đặt cọc. Vài phút sau, có người gọi điện thoại nói là nhà xe đã nhận được thùng hàng sữa và người nhận là bà K.. Tin là đã đặt đúng sữa, nên bà K. chuyển cho đối tượng quen qua mạng xã hội 51,5 triệu đồng tiền cọc. Sau khi chuyển tiền xong, đối tượng trên khoá máy.

Cơ quan Công an tiếp nhận tố giác tội phạm của bà K., qua điều tra, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bà K. là Lý Hạnh Nhân (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng Tiền và Nhân đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ để làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.