Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, nhiều người xếp hàng từ mờ sáng ở ga Sài Gòn

Theo báo VietNamNet đưa tin ngày 6/10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé đại trà trên toàn hệ thống qua các nhà ga, đại lý.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1/10, ngành đường sắt đã ngưng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, hành khách phải thanh toán ngay khi đặt vé để tránh tình trạng giữ chỗ ảo.

Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4-5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Giá vé cao nhất là loại giường nằm mềm trên tàu SE2 trong thời gian cao điểm (từ 21-27/1/2025, tức từ 22 đến 28 tháng Chạp) có giá hơn 3,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,1 triệu đồng của năm trước.

Vé tàu Tết Ất Tỵ có nhiều ưu đãi cho người dân.

Ngoài ra, vé VIP trên khoang 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm có giá từ hơn 2,2 triệu đồng, không thay đổi so với năm ngoái.

Năm nay, vé tàu Tết 2025 không bán ghế phụ và ngành đường sắt cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước.

Theo đó, Tết 2025 sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ, giảm 38.000 chỗ so với năm 2024.

Ông Truyền cho biết nếu nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi giá vé cho hành khách từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội về TPHCM sau Tết:

Giảm 3% giá vé cho các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 27/1/2025 (tức 28 tháng Chạp) với hành khách đi từ 1.000km trở lên.

Giảm 2-8% giá vé cho tập thể từ 11 người trở lên di chuyển trên tàu số chẵn (từ 15-20/1/2025) và tàu số lẻ (từ 10-16/2/2025). Hướng dẫn viên du lịch được giảm 50%.

Giảm 5% cho vé khứ hồi (lượt về). Giảm 20% cho sinh viên đi tàu số chẵn từ 15-21/1/2025 và tàu số lẻ từ 10-16/2/2025. Các thời gian khác giảm 10%.

Đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng

Báo Lao động cập nhật Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng.

Cụ thể. sau Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời cử tri kiến nghị về đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng. Ảnh minh họa: VGP

Theo đó, cử tri tỉnh Bắc Kạn nêu ý kiến: ''Đề nghị nghiên cứu, bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc vào đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; quy định người có công với cách mạng gồm 12 nhóm đối tượng, trong đó có "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế".

Tại Điều 35 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, cụ thể: "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng".

Như vậy, đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 35 Pháp lệnh số 02 nêu trên thì được công nhận là người có công với cách mạng và được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định.

Thông tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc

Miền Bắc sẽ đón khối không khí lạnh tăng cường yếu là thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Hiện tai, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng hanh, độ ẩm không khí thấp, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 30-33 độ C.

Ảnh minh họa

Dự báo, đêm 6/9 và sáng 7/9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nhiệt độ thay đổi không đáng kể, trời nắng ráo, ít mây và hanh khô.

Đêm nay đến ngày 8/10, từ khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến ngày 7/10, mưa ở khu vực này giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong tháng 10, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình là 2 cơn, đổ bộ 0,8 cơn).

Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại

VTCnews cập nhật tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu phao Phong Châu thông xe trở lại từ 17h30 đến 22h ngày 6/10. Các ngày tiếp theo, cầu hoạt động từ 6h đến 22h.

Phương tiện qua cầu gồm ô tô con, xe bán tải đi một chiều. Xe máy, xe thô sơ, người đi bộ tham gia giao thông 2 chiều.

Tối 1/10, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh tạm thời dừng hoạt động cầu phao Phong Châu.

Chiều 4/10, Lữ đoàn 249 phối hợp cùng công binh Quân khu 2 lắp phà phục vụ người dân qua lại sông Hồng ở bến từ khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông sang khu 4, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) và ngược lại.

Từ 17h30 ngày 6/10, cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, các hoạt động tìm kiếm người, phương tiện sau sự cố sập cầu Phong Châu vẫn được các lực lượng chức năng triển khai tích cực, đảm bảo theo kế hoạch.

Lữ đoàn 126 tổ chức lặn đánh dấu các vị trí cầu, lên phương án tiếp cận cầu dưới nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cử một tổ 3 chiến sỹ và một xuồng phối hợp hỗ trợ Lữ đoàn 126 khảo sát, lặn tìm kiếm người, phương tiện.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ tiếp tục cắt, trục vớt phần nhịp cầu đã nổi.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong mộ chôn tập thể

Theo VietNamNet đưa tin ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong mộ chôn tập thể phát hiện ở tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) là các hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Lịch, về số lượng hài cốt hiện chưa rõ, đến ngày 5/10 đã bóc tách được 32 hài cốt và 1 nhóm chung chưa xác định.

Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Gia Lai cũng vừa có báo cáo về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 5/10 Đội quy tập mộ liệt sĩ đã bóc tách được 32 hài cốt và 1 nhóm chung chưa xác định. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo đó vào ngày 30/9, trong quá trình san lấp mặt bằng để làm nhà, ông Đinh Văn Thanh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ) phát hiện thấy nhiều đoạn xương, răng, các mảnh xương vụn và một số vật dụng gồm: 1 bình tông, 2 bút bi, 1 bút máy hiệu Kao lo, 1 ví da (bên trong ví có lược và kính bị vỡ), 1 bật lửa đá, 1 đế giày cao su và nhiều đạn ga răng, đạn carbin.

Nghi ngờ là đào trúng hài cốt và vật dụng của Bộ đội Việt Nam, ông Thanh đã kịp thời báo cáo Ban CHQS huyện. Ban CHQS huyện cử lực lượng xuống kiểm tra, nhận định khả năng là mộ liệt sĩ tập thể nên báo cáo lên cấp trên.

Nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Đak Pơ; chỉ đạo Đội K52 Phòng Chính trị nhanh chóng cơ động quân số, phương tiện xuống hiện trường để kịp thời thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở di vật tìm thấy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị và Ban CHQS huyện Đak Pơ tìm gặp một số nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến đấu ở Đak Pơ để nắm thêm thông tin. Đồng thời chỉ đạo Đội K52 kiểm tra và nắm lại các thông tin thu thập được từ trước đến nay đã phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Đak Pơ trước đó.

