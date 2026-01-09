Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long

Ngày 8/1/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và 9 bị can liên quan hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), đặt tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Hình ảnh thịt nhiễm bệnh do cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh cắt từ clip VTV)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Cơ quan chức năng xác định trong nhiều tháng liền, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã thu mua thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng chục tấn thịt heo và thành phẩm từ thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đáng chú ý như tại kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện 790kg thịt heo nạc của Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, ở số 6/6/89 đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và trên 484kg thịt heo nạc của Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, ở thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên 132.000kg thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, ở số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Sản phẩm chả giò rế của công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco)

Đặc biệt, có trên 4.141 kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra còn có trên 13.661kg bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và hàng nghìn hộp pate hiệu Cột Đèn Hải Phòng.

Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa có hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/1/2026. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Mức đóng căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm; Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 được điều chỉnh như sau:

Mức lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng bảo hiểm từ ngày 1/1/2026

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hằng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo các tỷ lệ nhất định được tính dựa trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Căn cứ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc, hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Vì vậy, từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.

Dùng AI tạo tin giả 'MC Quyền Linh bị bắt tạm giam', 2 đối tượng bị xử phạt

Chiều 8/1, Công an TPHCM đã thông tin về tình trạng thông tin sai sự thật được tạo bằng AI phát tán trên không gian mạng gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

2 đối tượng bị xử phạt do đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung "Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam", thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua quá trình xác minh và phân tích kỹ thuật chuyên sâu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao xác định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh, thông tin giả mạo nhằm gây hiểu nhầm, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Công an TPHCM khuyến cáo, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương trình thế sóng Táo Quân 2026

Táo Quân được xác nhận sẽ không lên sóng đêm Giao thừa 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình truyền hình mới mang tên Quảng trường mùa xuân, do MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Cù Trọng Xoay/Giáo sư Xoay) viết kịch bản.