Tin sáng 27/2: Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này; Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được chốt ra sao?

Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này

Từ ngày 1/3/2026, các cơ quan đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác hơn và đáp ứng các mục tiêu về môi trường. Việc triển khai được thực hiện theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. An Ninh Tiền Tệ đưa tin.

Theo quy định, các xe ô tô khi đi kiểm định phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1/3/2026, mức khí thải áp dụng được phân theo năm sản xuất như sau: Mức 1 đối với xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; và mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2022.

Lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải tiếp tục được triển khai trong các năm tới. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được chốt ra sao?

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Công ty Vinspeed) về phương án tuyến của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Theo đó tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ đi qua địa giới các phường: Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu với chiều dài khoảng 39,325km: từ km 80+895 (tiếp giáp ranh giới TP Hải Phòng) đến km 120+219 (tại ga và depot Hạ Long Xanh).

Quảng Ninh vừa thống nhất về hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh

Sau khi qua địa phận TP Hải Phòng, tuyến đường sắt tốc độ cao này vượt qua sông Đá Vách, đi qua phường Hoàng Quế đến ga Yên Tử.

Tiếp đó, đường sắt đi song song theo hành lang đường ống xăng dầu trên địa bàn phường Uông Bí, đến phường Đông Mai thì rẽ phải, rồi đi phía sau Khu công nghiệp Đông Mai, đi về phía bắc núi Na và núi Vũ Tướng.

Từ đây, đường sắt tiếp tục đi thẳng đến cầu Sông Hốt, rẽ trái và đi bám theo đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến nút giao Minh Khai, rẽ phải vào ga Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu.

Về vị trí ga trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất ga Yên Tử là ga dọc đường, tại km 91+410 thuộc phường Yên Tử. Ga được kết nối với hạ tầng giao thông chung tại khu vực để kết nối với quốc lộ 18 và đường ven sông.

Ga và depot Hạ Long Xanh là ga đầu cuối, tại km 119+140 thuộc phường Tuần Châu được kết nối với hạ tầng giao thông tại khu vực (quốc lộ 18 và đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng).

Lễ hội xuân Yên Tử kéo dài 3 tháng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2026 diễn ra tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử và là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. VTC News đưa tin.

Lễ khai hội năm nay được tổ chức với những hoạt động đặc sắc và quy mô lớn hơn, được kéo dài suốt 3 tháng, tái hiện lại lễ hội xuân xưa mang đậm nét truyền thống.

Nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội xuân Yên Tử, từ ngày 25/2 đến 4/3 sẽ diễn ra triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử với các khu trưng bày cổ vật nhà Trần; tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Song song với đó là hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và Liên hoan ẩm thực các vùng miền với quy mô trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, Khoá tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác cũng được tổ chức từ ngày 24-26/2 với quy mô 3.000 người.

Đến ngày 7/3 (19 tháng Giêng) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô 10.000 người, được xây dựng và dàn dựng công phu để tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; khắc họa Yên Tử như biểu tượng tinh thần của dân tộc và là Di sản văn hóa thế giới mang giá trị nổi bật toàn cầu.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm nay, nhằm tri ân Nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách với những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản, du khách hành hương đến với Yên Tử sẽ được hưởng chính sách thu phí tham quan 0 đồng, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2028 (không bao gồm vé cáp treo).

Bên cạnh đó, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử còn thực hiện miễn vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách tham quan, đồng thời lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích. Các chính sách này tạo điều kiện đưa di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản.

Hai người đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết mới phát hiện ra

Ngày 26/2, Công an phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa trao trả phương tiện trong vụ việc 2 người dân đi nhầm xe máy hy hữu, trong suốt 7 ngày Tết (từ 29 Tết đến mùng 7 tháng Giêng). Thông tin trên Người Lao Động.

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Công an phường Hồng Gai tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Q.T. (SN 1957, trú tại khu 3, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) về sự việc hy hữu, đã sử dụng nhầm phương tiện của người khác trong nhiều ngày.

Theo đơn trình báo, ngày 16/2 (tức 29 Tết), ông N.Q.T. mượn xe máy Honda Wave RSX biển kiểm soát 14T4-11.xx của cháu trai là anh L.T.A. (SN 1990, trú tại khu 3, phường Cao Xanh) để đi mua chậu hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Cùng thời điểm, anh H.V.C. (SN 1985, trú tại Hải Trung, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) cũng điều khiển một xe máy có kiểu dáng, màu sắc tương tự đến mua hàng tại khu vực này.

Do 2 xe máy có kiểu dáng, màu sắc gần giống nhau, khi anh C. dùng chìa khóa của xe mình lại khởi động nhầm chiếc xe của ông T. dựng bên cạnh.

Cho rằng đó là phương tiện của mình, anh C. đã điều khiển xe máy 14T4-11.xx rời đi mà không phát hiện nhầm lẫn.

Về phía ông T., do xe vẫn nổ máy và vận hành bình thường nên cũng không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi ông T. trả xe lại cho cháu trai L.T.A. thì gia đình mới tá hỏa phương tiện không phải của mình và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Với sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện đi nhầm, mời làm việc và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ sở hữu.

Miền Bắc nồm ẩm đến bao giờ?

Từ 27/2 đến 2/3, miền Bắc ít mưa hơn, sau đó khoảng 3/3, có mưa trở lại. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay đón mưa trái mùa vào chiều và tối. Tiền Phong đưa tin.

Dự báo từ trưa chiều 27/2, miền Bắc hửng nắng. Các ngày từ 28/2-2/3, miền Bắc sẽ tạnh ráo, hửng nắng. Từ ngày 3-6/3 trời nồm ẩm trở lại.



