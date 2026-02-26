Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Thứ năm, 12:25 26/02/2026 | Pháp luật
Song Hoàng
Song Hoàng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Ngày 25/2, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Sáu (55 tuổi, trú xã Đông Thành) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân là vợ bị cáo, bà Võ Thị Ng. (53 tuổi).

Án mạng trong tích tắc

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Sáu và vợ từng có cuộc hôn nhân đầm ấm cùng nuôi ba người con trưởng thành. Cuộc sống không dư dả, những va chạm trong sinh hoạt hằng ngày là điều khó tránh khỏi.

Những năm gần đây, sức khỏe Sáu giảm sút, không còn đảm đương được công việc nặng. Phần thu nhập chính dần đặt lên vai người vợ. Sự thay đổi vai trò trong gia đình khiến không khí trong nhà nhiều lúc trở nên căng thẳng hơn, nhất là khi câu chuyện tiền bạc được nhắc đến.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Sáu tại tòa.

Người thân cho biết, vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, mọi người vẫn xem đó là chuyện riêng trong gia đình. Không ai nghĩ những mâu thuẫn âm ỉ ấy lại dẫn đến một kết cục ngoài dự liệu.

Tối 9/10/2025, tại nhà riêng ở xã Đông Thành (trước đây thuộc huyện Yên Thành), Sáu và vợ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện chi tiêu tiền bạc. Lời qua tiếng lại dần căng thẳng. Trong lúc nóng giận, bà Ng. dùng quạt điện đánh trúng vào vùng đầu và mặt chồng.

Theo cáo trạng, sau đó Sáu xuống bếp lấy một con dao bầu quay lên với ý định tiếp tục "nói chuyện". Bà Ng. cũng cầm một dụng cụ phơi lúa đánh về phía chồng nhưng không trúng. Diễn biến chỉ trong ít phút, Sáu lao tới đâm hai nhát vào vùng ngực vợ. Bà Ng. gục xuống nền nhà. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng do vợ hay càm ràm, nói nhiều. Hôm đó, việc bị vợ cầm quạt điện đánh nên bị cáo bực tức, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

"Không kiểm soát được nóng giận"

Tại tòa, bị cáo thừa nhận trong sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Sáu cho rằng tính mình nóng nảy, còn vợ hay phàn nàn nên nhiều khi mâu thuẫn bắt đầu từ những chuyện nhỏ. Dù vậy, theo lời bị cáo, cả hai chưa từng nghĩ đến việc ly hôn vì còn tình nghĩa vợ chồng và con cháu.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi vì sao dẫn đến hành vi tước đoạt mạng sống của vợ, bị cáo cúi đầu, nói sự việc xảy ra trong lúc không làm chủ được bản thân. Sáu cho rằng hành động xuất phát từ bột phát, khi cơn nóng giận vượt quá kiểm soát.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù - Ảnh 2.

Cái giá Sáu phải nhận là bản án 12 năm tù giam.

Nhận thức hành vi của mình là sai, sau khi sự việc xảy ra, dù gia đình bị hại và các con không yêu cầu bồi thường, Nguyễn Xuân Sáu tự khắc phục hậu quả bằng việc đưa 50 triệu đồng từ tiền riêng để hỗ trợ chi phí mai táng cho nạn nhân. Trước tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bên vợ, anh em họ hàng và các con.

Từ vụ án, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người cần biết kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. "Cơm sôi nhỏ lửa, ông bà ta thường nói như vậy để nhắc nhở mọi người, nhất là vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau để giữ mái ấm hạnh phúc. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác trong việc biết kiềm chế bản thân, tránh hành xử mất kiểm soát khi nóng giận", vị thẩm phán chia sẻ.

Sau khi cân nhắc toàn diện, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân và hoàn cảnh gia đình có công với cách mạng.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Sáu 9 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 12 năm tù. Phiên tòa khép lại trong không khí lặng lẽ. Chỉ một phút không làm chủ được bản thân, người đàn ông đã đánh đổi bằng những năm tháng phía trước sau song sắt. Còn phía sau bản án, những khoảng trống trong gia đình sẽ không dễ gì lấp đầy.

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù - Ảnh 4.Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Cùng chuyên mục

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 25/2 trên địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) khiến chiếc ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn, một người tử vong tại chỗ và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 17 giờ trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Xem nhiều

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật
Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật
Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top