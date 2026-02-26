Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù
GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.
Ngày 25/2, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Sáu (55 tuổi, trú xã Đông Thành) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân là vợ bị cáo, bà Võ Thị Ng. (53 tuổi).
Án mạng trong tích tắc
Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Sáu và vợ từng có cuộc hôn nhân đầm ấm cùng nuôi ba người con trưởng thành. Cuộc sống không dư dả, những va chạm trong sinh hoạt hằng ngày là điều khó tránh khỏi.
Những năm gần đây, sức khỏe Sáu giảm sút, không còn đảm đương được công việc nặng. Phần thu nhập chính dần đặt lên vai người vợ. Sự thay đổi vai trò trong gia đình khiến không khí trong nhà nhiều lúc trở nên căng thẳng hơn, nhất là khi câu chuyện tiền bạc được nhắc đến.
Người thân cho biết, vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, mọi người vẫn xem đó là chuyện riêng trong gia đình. Không ai nghĩ những mâu thuẫn âm ỉ ấy lại dẫn đến một kết cục ngoài dự liệu.
Tối 9/10/2025, tại nhà riêng ở xã Đông Thành (trước đây thuộc huyện Yên Thành), Sáu và vợ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện chi tiêu tiền bạc. Lời qua tiếng lại dần căng thẳng. Trong lúc nóng giận, bà Ng. dùng quạt điện đánh trúng vào vùng đầu và mặt chồng.
Theo cáo trạng, sau đó Sáu xuống bếp lấy một con dao bầu quay lên với ý định tiếp tục "nói chuyện". Bà Ng. cũng cầm một dụng cụ phơi lúa đánh về phía chồng nhưng không trúng. Diễn biến chỉ trong ít phút, Sáu lao tới đâm hai nhát vào vùng ngực vợ. Bà Ng. gục xuống nền nhà. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, không qua khỏi.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng do vợ hay càm ràm, nói nhiều. Hôm đó, việc bị vợ cầm quạt điện đánh nên bị cáo bực tức, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.
"Không kiểm soát được nóng giận"
Tại tòa, bị cáo thừa nhận trong sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Sáu cho rằng tính mình nóng nảy, còn vợ hay phàn nàn nên nhiều khi mâu thuẫn bắt đầu từ những chuyện nhỏ. Dù vậy, theo lời bị cáo, cả hai chưa từng nghĩ đến việc ly hôn vì còn tình nghĩa vợ chồng và con cháu.
Khi chủ tọa đặt câu hỏi vì sao dẫn đến hành vi tước đoạt mạng sống của vợ, bị cáo cúi đầu, nói sự việc xảy ra trong lúc không làm chủ được bản thân. Sáu cho rằng hành động xuất phát từ bột phát, khi cơn nóng giận vượt quá kiểm soát.
Nhận thức hành vi của mình là sai, sau khi sự việc xảy ra, dù gia đình bị hại và các con không yêu cầu bồi thường, Nguyễn Xuân Sáu tự khắc phục hậu quả bằng việc đưa 50 triệu đồng từ tiền riêng để hỗ trợ chi phí mai táng cho nạn nhân. Trước tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bên vợ, anh em họ hàng và các con.
Từ vụ án, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người cần biết kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. "Cơm sôi nhỏ lửa, ông bà ta thường nói như vậy để nhắc nhở mọi người, nhất là vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau để giữ mái ấm hạnh phúc. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác trong việc biết kiềm chế bản thân, tránh hành xử mất kiểm soát khi nóng giận", vị thẩm phán chia sẻ.
Sau khi cân nhắc toàn diện, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân và hoàn cảnh gia đình có công với cách mạng.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Sáu 9 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 12 năm tù. Phiên tòa khép lại trong không khí lặng lẽ. Chỉ một phút không làm chủ được bản thân, người đàn ông đã đánh đổi bằng những năm tháng phía trước sau song sắt. Còn phía sau bản án, những khoảng trống trong gia đình sẽ không dễ gì lấp đầy.
