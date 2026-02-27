Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi) trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con".
Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ là chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) đang mang thai.
Được biết Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
