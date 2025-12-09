Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng GĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp về miền Bắc sẽ rét đậm và có mưa.





Thông tin trên Lao động, theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 09/12 đến 11/12, miền Bắc chuyển sang ảnh hưởng của không khí lạnh khô, gió phân kỳ khiến trời ít mây, tăng khả năng rét sâu về đêm và sáng sớm.

Sang ngày 12/12, vùng hội tụ gió ở độ cao 5.000 m từ Thượng Lào dịch chuyển sang Bắc Bộ, gây mây nhiều và mưa.

Cùng thời điểm này, một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ giảm sâu, tăng nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết tại các vùng núi cao.

Theo AccuWeather, thời tiết Hà Nội trong ba ngày đầu tuần tới duy trì mức 15-26 độ C, trước khi giảm mạnh còn khoảng 12-20 độ vào cuối tuần. Tại các điểm cao như Sa Pa, nhiệt độ tuần tới dao động 8-19 độ C và giảm xuống 5-11 độ C vào những ngày cuối tuần.

Ở miền Trung, điều kiện thời tiết trong hai ngày đầu tuần chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào và giông.

Từ ngày 9-11/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa nhiều, nhiệt độ dưới 25 độ C, trời rét về đêm và sáng. Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì mức nhiệt 26-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 9.12 chủ yếu nắng, hầu như không mưa. Từ ngày 10/12, nhiễu động gió đông bắt đầu gây mưa giông, với nhiệt độ ở Tây Nguyên dưới 30 độ C và Nam Bộ dưới 33 độ C.

Dự báo xa hơn, từ ngày 12-13/12, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh rất mạnh, gây mưa rào, dông và khả năng mưa to cục bộ. Từ đêm 13-14/12, nhiều nơi có thể bước vào trạng thái rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C và nhiều điểm vùng núi phía Bắc xuống dưới 9 độ C.

Bắc Trung Bộ từ ngày 11-13/12 có mưa rào, nơi mưa to, ban đêm và sáng trời rét. Từ 13.12, khu vực chuyển rét rõ rệt. Các tỉnh Quảng Trị, Huế và Nam Trung Bộ trong giai đoạn 13-15.12 có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động dân sinh và du lịch.

Tây Nguyên từ ngày 9-11/12 và 13-14/12 duy trì mưa rào rải rác, có nơi giông mạnh. Nam Bộ trong giai đoạn 10-12/12 có mưa giông, một số nơi mưa to.

Trong khi đó, Biển Đông đang xuất hiện tình trạng thời tiết xấu do không khí lạnh. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9; sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Người dân, đặc biệt tại vùng núi cao, cần theo dõi sát dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại và nguy cơ băng giá.

Du khách di chuyển tới các điểm núi như Sa Pa, Mẫu Sơn, Fansipan nên chuẩn bị trang phục chống lạnh và hạn chế đi lại trên các cung đường trơn trượt.

Tàu thuyền cần theo dõi liên tục tin gió mạnh trên Biển Đông và tránh xa vùng sóng lớn, gió giật mạnh trong những ngày tới.

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Quyền Linh liên tục đính chính thông tin liên quan việc quảng cáo.





Từ tối 7/12, hàng loạt fanpage đăng tải thông tin "Bắt khẩn cấp Quyền Linh vì bán hàng kém chất lượng", "MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ"... Nhân vật bị công an còng tay trong video được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh". Tuy nhiên, khi nhìn vào những chuyển động gương mặt, đây thực chất là video AI.

Dưới bài đăng, một số khán giả nhận ra đây là video AI, nhưng vẫn có người nhầm lẫn nhân vật trong video là NSƯT Quyền Linh. Sau khi được người thân thông báo, nam nghệ sĩ lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 8/12, thông tin trên Tiền phong, nam nghệ sĩ cho biết anh vừa có chuyến công tác ở Hà Nội và làm việc cùng Hội Điện ảnh, hoàn toàn không có chuyện bị bắt.

"Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Khi tôi livestream, nhiều người thân và khán giả bình luận 'may quá không phải tin thật'. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc, tránh bị nội dung sai sự thật dẫn dắt", Quyền Linh cảnh báo.

Vài ngày trước, Nhật Kim Anh đính chính sau loạt bài đăng như "Nhật Kim Anh bỏ trốn", "Nhật Kim Anh bị khởi tố". Nhiều nghệ sĩ nữ như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm... liên tiếp cảnh báo bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói bằng AI để tung tin giả và quảng cáo sản phẩm kém uy tín. Các nghệ sĩ kêu gọi cơ quan chức năng can thiệp hành vi vi phạm pháp luật.

Hồi tháng 8, Đại Nghĩa và Quốc Trường đồng loạt cảnh báo, kêu cứu tình trạng kẻ gian dùng AI ghép giọng và khẩu hình của cả hai vào video kêu gọi đầu tư lừa đảo, quảng cáo dự án bất hợp pháp.

Mạc Văn Khoa, Khắc Việt cũng gặp tình trạng bị cắt ghép giọng nói để kêu gọi cờ bạc hoặc quảng cáo trá hình. Các nghệ sĩ khẳng định đây là nội dung giả mạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và kêu gọi khán giả cảnh giác.

Công an vào cuộc vụ dự án Nuôi em ở Nghệ An bị tố thiếu minh bạch

Dự án thiện nguyện "Em nuôi Nghệ An" bị tố thiếu minh bạch về tài chính





Ngày 8/12, theo Tiền Phong cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư phản ánh về dấu hiệu thiếu minh bạch tài chính của dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An.

Hiện Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An - nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Mỗi "anh nuôi, chị nuôi" đóng góp từ 1,5 đến gần 2 triệu đồng cho mỗi học sinh mỗi năm học, giúp các em có bữa trưa đầy đủ hơn. Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng và phụ trách.

Trên các kênh truyền thông, bà Nga giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện quốc gia, khiến nhiều nhà hảo tâm tin rằng đây là chương trình chính thống.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều mạnh thường quân cho rằng dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch trong thu chi tài chính. Từ ngày 15/10/2025, họ không thể liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, tin nhắn, cuộc gọi đều không được phản hồi. Bức xúc, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Theo thống kê của một số nhà hảo tâm, tại các điểm trường thuộc Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… có 241 học sinh được nhận hỗ trợ bởi 61 nhà hảo tâm, với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng. Nếu tính toàn bộ dự án từ năm 2019 đến nay, số tiền quyên góp có thể lớn hơn nhiều lần.

Các mạnh thường quân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án, đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm và uy tín của các hoạt động thiện nguyện.

Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà, bị phạt đến 10 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai (Ảnh minh họa)





Thông tin trên VTC News, ngày 30/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Điều 45 Nghị định 282/2025 có quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên đuổi chồng ra khỏi nhà thì vợ có thể bị phạt tiền như sau:

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 45 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

- 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

- 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

Do đó, kể từ ngày 15/12/2025 thì khi người vợ có hành vi đuổi chồng ra khỏi nhà thì người vợ có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 45 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, người vợ còn bị buộc phải xin lỗi công khai nếu người chồng có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Khoảnh khắc thót tim chiến sĩ cảnh sát cứu nữ sinh trước đầu xe container

Chân dung chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.





Theo VTC News, mới đây, mạng xã hội chia sẻ bức thư cảm ơn đầy xúc động của em Võ Thu Trâm (SN 2008, (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi tới chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã dũng cảm cứu em thoát chết trước đầu xe container.

Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.

Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, em Thu Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực 19.

Theo lời kể của em, khoảng 13h5 ngày 25/11, em lái xe máy xuống dốc, phía trước có xe chữa cháy bật tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông. Khi còn cách em khoảng 3 m, bất ngờ chiến sĩ này lao tới kéo em ra khỏi làn đường. Ngay sau đó, một xe đầu kéo container lao tới, tông lên lề đường và đâm vào trụ đèn chiếu sáng.

Cú tông làm cột đèn đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, khiến anh bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100 m.

"Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không" - Thu Trâm viết.

Sau sự việc, em mới biết người cứu mình là chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, đang trong đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, Công an TP.HCM, được cử đến hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp và trao quà cứu trợ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk.

"Đó là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, dũng cảm, tận tâm, luôn được Nhân dân kính trọng" - em Trâm bày tỏ.

Cũng theo thông tin từ tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) - Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra tai nạn, cán bộ, chiến sĩ đang dọn vệ sinh và trao quà cho người dân vùng lũ.

Lúc này, xe container bất ngờ lao vào khu vực tập trung nhiều người. Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi phát hiện em Thu Trâm đang chạy xe máy đúng hướng lao của xe đã lập tức kéo em ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh một tai nạn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Một camera AI ở Hà Nội phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ trong ngày

Ngày 8/12, theo Đời sống và Pháp luật, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về số lượng vi phạm được phát hiện tại các tuyến đường lắp camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI).

Cụ thể, trong ngày 7/12, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã tự động phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Còn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội), camera AI phát hiện 8 trường hợp ô tô đi sai làn đường.

Theo Cục CSGT, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Tại KM20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình là 70km/h. Trong khoảng thời gian này, camera chỉ phát hiện 2 tài xế ô tô không thắt dây an toàn khi lái xe.