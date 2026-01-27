Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026 GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Những hộ gia đình nào được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026?

Ảnh minh hoạ





Thông tin trên Đời sống & Pháp luật, nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết này, một số hộ gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu sẽ được nhận mức quà Tết có tổng giá trị 3 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Cụ thể, căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 39, các hộ gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, được lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm và chúc Tết, sẽ được hỗ trợ:

Đây là nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận của chính quyền thành phố đối với những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ngoài các hộ gia đình người có công tiêu biểu, Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND cũng xác định rõ các nhóm đối tượng khác được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, gồm:

Đối với các trường hợp phát sinh đặc biệt ngoài danh sách, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được giao thẩm quyền xem xét, quyết định mức hỗ trợ, nhưng không vượt quá 5 triệu đồng đối với tập thể và 2 triệu đồng đối với cá nhân.

Việc ban hành và triển khai Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thông qua chính sách này, nhiều gia đình chính sách và đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố sẽ có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp và nghĩa tình hơn.

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Nhận định ban đầu, thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, giải trí. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán. Với khoảng cách xa như vậy khó có thể dự báo chính xác thời tiết trong các ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, nhận định sơ bộ, ông Hưởng cho biết, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn Tết có xu hướng cao hơn trung bình khoảng 0,5-1°C.

Trong tháng 2, tháng 3, nền nhiệt cả nước xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, tháng 2 là tháng chính đông còn lại trong mùa đông năm 2025 - 2026, còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta nhưng ít có khả năng xảy ra rét sâu như đợt rét vừa qua ở miền Bắc.

Trong những ngày cuối của tháng 1, đầu tháng 2/2026 (khoảng 31/1-1/2), chúng ta sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên cường độ không mạnh như đợt đang diễn ra, khả năng cũng không xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Sắp tới, rét đậm, rét hại xảy ra ở vùng núi và trung du nhưng thời gian ngắn, chỉ khoảng 1-2 ngày, vùng đồng bằng nhiệt độ ở mức xấp xỉ rét đậm.

"Tết Nguyên đán vào tháng 2 Dương lịch, như tôi nhận định trên, có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng này. Đầu tháng 2 đã có một đợt, như vậy, những ngày còn lại của tháng sẽ có khoảng 2 đợt không khí lạnh nữa. Sau đợt đầu tháng, những đợt còn lại cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc nước ta.

Sơ bộ ban đầu, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở miền Bắc sẽ ấm, miền Trung cũng ấm và ít có khả năng xảy ra mưa. Lưu ý, thường giai đoạn Tết ở miền Nam nền nhiệt cao, xu hướng khả năng xảy ra nắng nóng nhưng năm nay, nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ trong giai đoạn Tết xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tết năm nay, thời tiết Nam Bộ xảy ra nắng nóng là không cao", ông Hưởng nhận định.

Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật vào giai đoạn 6-7/2 (trước Tết ông Công, ông Táo).

Nhận định thêm về khả năng xuất hiện mưa phùn trong dịp Tết, ông Hưởng cho hay, mưa phùn đã xuất hiện trong những ngày gần đây ở miền Bắc, còn nồm ẩm có thể xuất hiện sau nửa cuối của tháng 2. Tháng 3 và đầu tháng 4 là cao điểm của nồm ẩm. Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2 nên giai đoạn Tết có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Cũng theo ông Hưởng, mùa đông năm nay có số ngày rét đậm, rét hại cũng như số ngày rét, số đợt rét ít hơn trung bình nhiều năm. Trong khi mùa đông năm 2023-2024 có 13 đợt rét thì đến thời điểm hiện tại của mùa đông năm 2025-2026 mới có khoảng 11 đợt, hiện tại đang có một đợt rét đậm, một đợt rét hại.

"Chúng ta đang có một mùa đông ấm hơn so với trung bình", ông Hưởng nói.

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng





Thông tin trên Phunumoi.net, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm "kết nối tình yêu", "hẹn hò tuổi trung niên" trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nạn nhân chủ yếu là người trung niên, những người đang sống độc thân, ly hôn, góa bụa hoặc có nhu cầu tìm kiếm sự chia sẻ, bầu bạn trong đời sống tinh thần.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo đã lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo với những tên gọi dễ tạo thiện cảm và đánh trúng tâm lý người dùng như "Kết nối yêu thương tuổi trung niên", "Hẹn hò nghiêm túc U40–U60", "Tìm bạn đời tuổi xế chiều"… Các nhóm này thường được quảng bá là không gian giao lưu lành mạnh, nghiêm túc, nhằm thu hút những người có nhu cầu kết bạn, tìm hiểu mối quan hệ lâu dài.

Sau khi tạo lập nhóm, các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản ảo, đóng vai những người tham gia thật. Những tài khoản này thường xuyên đăng tải các bài viết chia sẻ hoàn cảnh cá nhân như sống cô đơn, từng đổ vỡ hôn nhân, mong muốn tìm người bầu bạn, đồng cảm trong cuộc sống. Nội dung các bài đăng được xây dựng khéo léo, giàu cảm xúc nhằm tạo sự tin tưởng và đồng cảm từ các thành viên khác trong nhóm.

Khi xác định được "con mồi", các đối tượng chủ động tiếp cận bằng cách nhắn tin riêng, trò chuyện thường xuyên, thể hiện sự quan tâm, hỏi han đời sống cá nhân. Trong thời gian ngắn, mối quan hệ được đẩy nhanh theo hướng thân thiết, thậm chí mang màu sắc tình cảm, khiến nạn nhân dễ tin tưởng và chia sẻ nhiều thông tin cá nhân.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia các hoạt động được giới thiệu là "làm nhiệm vụ online kiếm tiền", như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư số tiền nhỏ với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền nhanh chóng. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân thường được trả hoa hồng hoặc cho rút tiền thật nhằm củng cố niềm tin và xóa bỏ sự nghi ngờ.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đã tham gia sâu hơn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với nhiều lý do khác nhau như "nâng cấp nhiệm vụ", "mở khóa đơn hàng giá trị cao", "hệ thống bị lỗi cần nạp thêm để rút tiền", hoặc "hoàn thành đủ chỉ tiêu mới được hoàn tiền". Quá trình này khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền với mong muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra và nhận lợi nhuận như cam kết ban đầu.

Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu rút toàn bộ số tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản, rời khỏi nhóm hoặc giải tán nhóm, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển trước đó. Nhiều trường hợp chỉ đến khi mất liên lạc hoàn toàn, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các mối quan hệ quen biết trên không gian mạng. Người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các mối quan hệ phát sinh qua mạng xã hội, đặc biệt là những mối quan hệ phát triển nhanh, gắn liền với lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ kiếm tiền online.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức "làm nhiệm vụ online", không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, rút tiền nhanh, không rủi ro đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các vụ việc tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các chứng cứ liên quan như tin nhắn, hình ảnh, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hé lộ bất ngờ về nơi phát hiện chiếc xe máy bị chôn vụ 2 tên cướp ngân hàng lấy 1,8 tỷ đồng

Hiện trường nơi phát hiện một chiếc xe máy bị chôn dưới hố. (Ảnh: Dân trí)





Liên quan đến vụ 2 đối tượng đi xe máy cướp ngân hàng, lấy đi 1,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn xảy ra tại phòng Ngân hàng Vietcombank, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hôm 19/1, ngày 25/1, cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, được cho là phương tiện mà 2 nghi phạm sử dụng trong vụ trong vụ cướp ngân hàng, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ Online cho biết, địa điểm phát hiện chiếc xe máy nói trên là một khu đất trống, cách phòng giao dịch nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km. Chiếc xe máy được chôn dưới hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m, hai bên thành hố được nẹp cây gỗ để làm khung phủ vật liệu che lấp ngụy trang phía trên.

Nhiều khả năng, để tính toán phi tang sau vụ cướp, các đối tượng đã đào hố chuẩn bị sẵn từ trước.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, chiều 25/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang truy xét các đối tượng. Cơ quan chức năng đã đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nhiều nhà dân trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng để bắt các nghi phạm.

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/1, có 2 nam giới, 1 người mặc áo xe ôm công nghệ, người còn lại mặc áo khoác xanh, cả 2 đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) rồi cầm súng đe dọa các nhân viên, lấy đi số tiền 1,8 tỷ đồng. 2 đối tượng sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS 77G1 - 313.12 màu vàng đen để tẩu thoát.

Cẩn trọng sập bẫy lừa đổi tiền mới, tiền lẻ giá rẻ

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng với các dịch vụ đổi tiền tự phát, bởi ngoài nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền, còn có thể tiếp tay cho tội phạm in ấn lưu hành tiền giả và vướng vòng lao lý.





Thông tin trên VTV, Tết sắp đến, cũng là lúc nhu cầu đổi tiền mới, tiền đẹp tăng cao vào dịp cuối năm. Các dịch vụ đổi tiền ăn chênh lệch cũng xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau lời mời chào đổi tiền hấp dẫn như "tiền mới 100%, giao tận nơi", "đổi nhanh, phí thấp" lại rất có thể là những cái bẫy lừa đảo, khiến cả người có nhu cầu đổi tiền và người làm dịch vụ đổi tiền trở thành nạn nhân.

Không khó để tìm kiếm trên mạng những hội nhóm đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền nguyên seri, cũng không khó để hai bên gặp nhau, nếu ai đó có nhu cầu đổi tiền mới, tiền đẹp.

Do có nhu cầu đổi tiền mới 2 loại mệnh giá 50.000 đồng và 5.000 đồng, một người phụ nữ đã tiếp cận với một tài khoản đăng bài quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên mạng. Tin vào những lời chào mời đổi tiền giá rẻ, chị đã vội vàng chuyển ngay tiền đặt cọc mà không biết mình đã sập bẫy lừa.

"Người làm dịch vụ đổi tiền nói với tôi có người nhà làm ở ngân hàng nên nguồn tiền đảm bảo, có ship tận nơi và chuyển khoản trước, đặt cọc trước 300.000 đồng nên tôi tin tưởng chuyển khoản trước. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, tôi gọi điện liên lạc bằng Facebook, Zalo đều bị chặn", người phụ nữ chia sẻ.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, đánh trúng tâm lý muốn đổi được tiền mới, tiền đẹp của nhiều người, các đối tượng lừa đảo còn có thể áp dụng một chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn. Mục đích là để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Anh Vũ Việt Tiến (chuyên gia an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Quốc gia Việt Nam) cho biết: "Kịch bản năm nay là lượng tiền lẻ, tiền mới khan hiếm, để có thể đổi tiền lẻ, tiền mới, người dân cần đặt chỗ trước. Kẻ xấu sẽ gửi mã QR, đường link lạ để lừa người dân click vào, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân. Những đường link lạ có thể bị kẻ xấu đính kèm các loại mã độc để khi người dân ấn vào sẽ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị thông minh của người dân, từ đó lấy sạch tiền trong tài khoản".

Ngay cả những người làm dịch vụ đổi tiền cũng có thể đối mặt với rủi ro. Mới đây, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 đối tượng để điều tra hành vi giả vờ có nhu cầu đổi tiền để cướp tài sản. Đối tượng này đã hẹn gặp 1 người phụ nữ làm dịch vụ đổi tiền, mang tiền mới lên sân thượng của 1 tòa chung cư để trao đổi. Khi hai bên gặp nhau, ngay lập tức đối tượng đã dùng súng đe dọa để cướp đi số tiền 120 triệu đồng của nạn nhân.

"Đối tượng trong vụ này bằng mọi giá để lấy được tài sản của bị hại, lợi dụng nạn nhân là nữ giới, có sự phản kháng thấp nhất, hẹn gặp nạn nhân vào buổi sáng sớm ở địa điểm ít người qua lại để thực hiện hành vi mà không bị phát hiện", Đại úy Nguyễn Đức Giang (Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) thông tin.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng với các dịch vụ đổi tiền tự phát, bởi ngoài nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền, còn có thể tiếp tay cho tội phạm in ấn lưu hành tiền giả và vướng vòng lao lý.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện tê tê quý hiếm 'đi lạc' vào vườn

Ngày 26/1, thông tin trên SK&ĐS, Công an xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng 2,2kg do một người dân trên địa bàn giao nộp.

Trước đó, khoảng 5 giờ 20 ngày 22/1, ông Y Diêm Hlong (46 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng) phát hiện một cá thể tê tê bò ở hàng rào trong vườn nhà.

Biết đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Y Diêm Hlong đã bắt lại và giao nộp cho Công an xã Đắk Liêng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đắk Liêng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, xác định cá thể tê tê do ông Y Diêm Hlong giao nộp là tê tê Java, có tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Công an xã Đắk Liêng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk và chính quyền địa phương lập biên bản, hoàn thiện thủ tục để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo Công an xã Đắk Liêng cho biết, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng thể hiện ý thức cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn loài và bảo tồn đa dạng sinh học.