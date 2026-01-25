Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh mới thời tiết thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa nhỏ kìm giữ tốc độ ấm lên.

Dự báo gió Đông Bắc dưới mặt đất chuyển hướng Đông Nam, do đó nguồn ẩm đưa vào miền Bắc dồi dào. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 12-13 độ, trời rét.

Đến trưa chiều, thời tiết đỡ âm u và bớt rét hơn, nhiệt độ tăng lên mức 18 độ. Tuy nhiên 2 ngày sau đó nhiệt độ có xu hướng chững lại. Dự báo đến khoảng ngày 27/1 có đợt không khí lạnh tăng cường yếu tràn về, trời có mưa. Phải từ ngày 28/1, nhiệt độ mới thoát ra khỏi ngưỡng rét, đạt 21 độ và có nắng ấm.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung toàn miền trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất tại phường Thành Vinh đến phường Đồng Hới khoảng từ 19-20 độ, trời rét. Từ phường Phú Xuân trở vào phường Phan Thiết nhiệt độ cao hơn 24-28 độ.

Tại khu vực Nam Bộ từ nay đến hết tháng 1, thời tiết sẽ nắng mạnh và đi kèm với chỉ số tia cực tím rất cao. Trời khô với độ ẩm dưới 50%.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Ảnh minh họa: TL

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, phía Nam có nơi trêm 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ; phía Nam 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Miền Đông 31-33 độ, miền Tây 29-31 độ

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

