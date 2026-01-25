Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã chính thức thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Cổ Linh và nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh. Động thái này nhằm tạo mặt bằng và đảm bảo an toàn phục vụ thi công dự án hầm chui trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Khu vực xây dựng hầm chui nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh.

Theo thông báo, phương án phân luồng mới sẽ áp dụng từ ngày 25/1 với các thay đổi đáng chú ý sau: Cấm tất cả xe ô tô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh (giao với ngõ 64 Cổ Linh) theo hướng từ Cổ Linh đi cầu Chương Dương.

Các phương tiện có nhu cầu quay đầu tại điểm cấm trên sẽ di chuyển tiếp đến ngã ba Cổ Linh - phố Trần Đăng Khoa để quay đầu đi về hướng đường Vành đai 2.

Tại nút giao Cổ Linh, các phương tiện được phép rẽ phải liên tục. (Khu vực này đã được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường từ 3 lên 4 làn xe, bề rộng tăng thêm từ 3,5m đến 5m để tăng khả năng thông hành).

Phương án phân luồng mới sẽ áp dụng từ ngày hôm nay 25/1.

Để tránh ùn tắc cục bộ tại khu vực công trường, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa:

Hướng đi vào trung tâm thành phố: Các phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - Cầu Chương Dương.

Hướng từ trung tâm đi các tỉnh phía Đông: Các phương tiện đi theo hướng đê Nguyễn Khoái - Cầu Thanh Trì.

Dự kiến hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy sẽ là nút giao 3 tầng gồm cầu vượt, đường ở nút giao hiện hữu và hầm chui.

Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội nhanh chóng hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn theo phương án mới.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và UBND phường Long Biên sẽ bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông tại khu vực lân cận nút giao này.

Người tham gia giao thông qua khu vực phường Long Biên cần chú ý quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh bị xử phạt hoặc gây ùn tắc.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Xem thêm video được quan tâm: