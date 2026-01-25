Mới nhất
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Chủ nhật, 12:58 25/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã chính thức thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Cổ Linh và nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh. Động thái này nhằm tạo mặt bằng và đảm bảo an toàn phục vụ thi công dự án hầm chui trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ "chạy nước rút" về đích trước Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui - Ảnh 1.

Khu vực xây dựng hầm chui nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh.

Theo thông báo, phương án phân luồng mới sẽ áp dụng từ ngày 25/1 với các thay đổi đáng chú ý sau: Cấm tất cả xe ô tô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh (giao với ngõ 64 Cổ Linh) theo hướng từ Cổ Linh đi cầu Chương Dương.

Các phương tiện có nhu cầu quay đầu tại điểm cấm trên sẽ di chuyển tiếp đến ngã ba Cổ Linh - phố Trần Đăng Khoa để quay đầu đi về hướng đường Vành đai 2.

Tại nút giao Cổ Linh, các phương tiện được phép rẽ phải liên tục. (Khu vực này đã được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường từ 3 lên 4 làn xe, bề rộng tăng thêm từ 3,5m đến 5m để tăng khả năng thông hành).

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui - Ảnh 2.

Phương án phân luồng mới sẽ áp dụng từ ngày hôm nay 25/1.

Để tránh ùn tắc cục bộ tại khu vực công trường, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa:

Hướng đi vào trung tâm thành phố: Các phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - Cầu Chương Dương.

Hướng từ trung tâm đi các tỉnh phía Đông: Các phương tiện đi theo hướng đê Nguyễn Khoái - Cầu Thanh Trì.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui - Ảnh 3.

Dự kiến hầm chui tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy sẽ là nút giao 3 tầng gồm cầu vượt, đường ở nút giao hiện hữu và hầm chui.

Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội nhanh chóng hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn theo phương án mới.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và UBND phường Long Biên sẽ bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông tại khu vực lân cận nút giao này.

Người tham gia giao thông qua khu vực phường Long Biên cần chú ý quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh bị xử phạt hoặc gây ùn tắc.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.

Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Thời sự - 16 giờ trước

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thời sự - 1 ngày trước

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thời sự - 1 ngày trước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tòa soạn Quảng cáo
Top