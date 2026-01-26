Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026





Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026 GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh

Theo Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), người dân có thể thực hiện đăng ký kết hôn trong phạm vi một tỉnh. Ảnh minh họa: TL

Theo Báo Chính phủ, Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh...

Dự thảo luật cho phép 5 sự kiện hộ tịch quan trọng gồm: Khai sinh, kết hôn, đăng ký giám hộ, nhận cha, mẹ, con và khai tử được thực hiện phi địa giới trong phạm vi một tỉnh. Theo đó, người dân có thể đến một cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã bất kỳ trên địa bàn tỉnh để giải quyết.

Các sự kiện hộ tịch khác như thay đổi thông tin hộ tịch, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch được thực hiện phi địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc, người dân có thể đến một cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã bất kỳ để giải quyết.

Dự thảo Luật dự kiến quy định tất cả các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ không yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký sổ và nhận kết quả, trừ 3 thủ tục gồm: Đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký giám hộ do 3 thủ tục này cần sự khẳng định, vào thời điểm xác lập sự kiện hộ tịch, cả hai bên hoặc các bên đều còn sống và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự...

Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) cũng quy định thẩm quyền giải quyết việc đăng ký hộ tịch sẽ được giao cho UBND cấp xã đối với việc đăng ký hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và các sự kiện hộ tịch phát sinh ở trong nước.

Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Nghị định 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2026, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ đã ban hành Nghị định 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CР ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại Điều 3, Nghị định nêu rõ: Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Việc thống nhất địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế theo Nghị định 373/2025/NĐ-CP được Chính phủ xác định nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong phân bổ nguồn thu ngân sách giữa các địa phương và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Phát hiện xe máy nghi của hung thủ vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Chiếc xe máy nghi của hung thủ cướp ngân hàng được vùi lấp tại một bãi đất trống.

NLĐO đưa tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng nghi liên quan đến cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. Vụ cướp gây xôn xao dư luận xảy ra vào chiều 19/1.

Cơ quan công an đã đồng loạt khám xét nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai), nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Tại đây, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm. Xung quanh khu vực này, an ninh được thắt chặt, hạn chế người ra vào.

Cơ quan công an đã phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen - giống với xe máy 2 tên cướp sử dụng cướp ngân hàng.

Chiếc xe này được đào hố chôn ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Khu vực xây dựng hầm chui nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh. Ảnh: Trung Sơn

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Cổ Linh và nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh. Động thái này nhằm tạo mặt bằng và đảm bảo an toàn phục vụ thi công dự án hầm chui trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Theo thông báo, phương án phân luồng mới sẽ áp dụng từ ngày 25/1 với các thay đổi đáng chú ý sau: Cấm tất cả xe ô tô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh (giao với ngõ 64 Cổ Linh) theo hướng từ Cổ Linh đi cầu Chương Dương.

Các phương tiện có nhu cầu quay đầu tại điểm cấm trên sẽ di chuyển tiếp đến ngã ba Cổ Linh - phố Trần Đăng Khoa để quay đầu đi về hướng đường Vành đai 2.

Tại nút giao Cổ Linh, các phương tiện được phép rẽ phải liên tục. (Khu vực này đã được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường từ 3 lên 4 làn xe, bề rộng tăng thêm từ 3,5m đến 5m để tăng khả năng thông hành).

Để tránh ùn tắc cục bộ tại khu vực công trường, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng từ xa.

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sàm sỡ cô gái, đánh hội đồng bạn trai khi "đi bão" ở hầm Kim Liên

Hình ảnh đôi nam nữ đi cổ vũ chiến thắng của đội bóng đá U23 Việt Nam bị hành hung tại khu vực hầm chui Kim Liên. Ảnh: TL

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh và mời 5 người lên làm việc liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi đi "bão" cổ vũ bóng đá rạng sáng 24/1 tại hầm chui Kim Liên.

Trước mắt, nhóm nghi phạm này sẽ bị điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, công an cũng đang phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 24/1, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện một đôi nam nữ đi cổ vũ chiến thắng của đội bóng đá U23 Việt Nam bị hành hung tại khu vực hầm chui Kim Liên. Cô gái đã tố cáo mình bị một nhóm thanh niên lạ mặt quấy rối, sàm sỡ.

Khi hai người phản ứng thì bị nhóm thanh niên trên tấn công tập thể. Vụ việc đã tạo ra sự bức xúc lớn trên cộng đồng mạng.