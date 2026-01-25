Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Tối ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 24/01/2026, thông qua công tác giám sát bằng hệ thống camera và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Theo thống kê, trong tổng số 186 trường hợp vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh tại hiện trường, có 184 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường. Toàn bộ các trường hợp này đã được chuyển đến công an các xã, phường liên quan để tiếp tục xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 118 E1 Phương Mai, phường Kim Liên, Hà Nội.

Qua thống kê cho thấy, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao như: phường Đống Đa với 23 trường hợp; Kim Liên và Hoàn Kiếm mỗi đơn vị 17 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; Hà Đông 11 trường hợp.

Theo cơ quan công an cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh vi phạm trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp, an toàn.