Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Tối ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 24/01/2026, thông qua công tác giám sát bằng hệ thống camera và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.
Theo thống kê, trong tổng số 186 trường hợp vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh tại hiện trường, có 184 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường. Toàn bộ các trường hợp này đã được chuyển đến công an các xã, phường liên quan để tiếp tục xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Qua thống kê cho thấy, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao như: phường Đống Đa với 23 trường hợp; Kim Liên và Hoàn Kiếm mỗi đơn vị 17 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; Hà Đông 11 trường hợp.
Theo cơ quan công an cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh vi phạm trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp, an toàn.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày TếtThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chuiThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luậtThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước TếtThời sự - 1 ngày trước
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngàyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mớiXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIVThời sự - 2 ngày trước
Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.