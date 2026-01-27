Mới nhất
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thứ ba, 07:40 27/01/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay (27/1), Nam Bộ là khu vực ít mây nắng nhiều nhất trên cả nước. Trong khi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ, mưa phùn trong sáng nay.

Vùng mây mù rộng do gió Đông Nam đang hoạt động mạnh và liên tục dồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền tạo nên mây ẩm và sương mù. Thậm chí ở phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc khu vực Bắc Bộ còn có mưa nhỏ, mưa phùn.

Đến trưa và chiều gió ẩm yếu đi, phía Tây Bắc Bộ mây mù mỏng đi và có nắng xuất hiện. Nhiệt độ thuộc các phường Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đồng loạt tăng lên từ 22-28 độ.

Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung mưa sẽ dứt nhưng trời tiếp tục nhiều mây và nhiệt độ thấp, cao nhất trong ngày từ 19-24 độ.

Thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới trời ấm vào ban ngày, mức nhiệt cao nhất từ 22-24 độ. Buổi đêm và sáng sớm vẫn khá rét, nhiệt độ thấp nhất không vượt quá 18 độ. Buổi sáng trời có mưa nhỏ mưa phùn.

Dự báo đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực Bắc Bộ, trời tiếp tục mưa và rét.

Trái lại khu vực Nam miền Trung mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Đối với các nơi khác trời chủ đạo là nắng nhiều, nhiệt độ mức vừa phải từ 26-29 độ.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết nắng mạnh vào trưa chiều nay, nhiều phường ở miền Đông trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) mức nhiệt từ 32-33 độ, trời khá nóng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới - Ảnh 2.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có sương mù và mưa nhỏ. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, vùng núi 16-19 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét "cắt da cắt thịt" đến khi nào?

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.

Tin liên quan

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?

Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?

Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Rét và sương mù gây ấn tượng

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Rét và sương mù gây ấn tượng

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Cùng chuyên mục

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.

Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Thời sự - 2 ngày trước

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Thời sự
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự
Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Xã hội

Top