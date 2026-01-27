Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay (27/1), Nam Bộ là khu vực ít mây nắng nhiều nhất trên cả nước. Trong khi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ, mưa phùn trong sáng nay.

Vùng mây mù rộng do gió Đông Nam đang hoạt động mạnh và liên tục dồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền tạo nên mây ẩm và sương mù. Thậm chí ở phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc khu vực Bắc Bộ còn có mưa nhỏ, mưa phùn.

Đến trưa và chiều gió ẩm yếu đi, phía Tây Bắc Bộ mây mù mỏng đi và có nắng xuất hiện. Nhiệt độ thuộc các phường Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đồng loạt tăng lên từ 22-28 độ.

Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung mưa sẽ dứt nhưng trời tiếp tục nhiều mây và nhiệt độ thấp, cao nhất trong ngày từ 19-24 độ.

Thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới trời ấm vào ban ngày, mức nhiệt cao nhất từ 22-24 độ. Buổi đêm và sáng sớm vẫn khá rét, nhiệt độ thấp nhất không vượt quá 18 độ. Buổi sáng trời có mưa nhỏ mưa phùn.

Dự báo đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực Bắc Bộ, trời tiếp tục mưa và rét.

Trái lại khu vực Nam miền Trung mưa chỉ xảy ra ở vài nơi. Đối với các nơi khác trời chủ đạo là nắng nhiều, nhiệt độ mức vừa phải từ 26-29 độ.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết nắng mạnh vào trưa chiều nay, nhiều phường ở miền Đông trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) mức nhiệt từ 32-33 độ, trời khá nóng.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có sương mù và mưa nhỏ. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, vùng núi 16-19 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.