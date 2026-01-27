Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội thông tin, theo thống kê trong ngày 26/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát cùng phản ánh trực tiếp tại hiện trường. Các trường hợp vi phạm sau đó được bàn giao về công an các xã, phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong tổng số 302 trường hợp vi phạm được ghi nhận, 295 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 6 trường hợp vi phạm trật tự giao thông và 1 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trước B2 TT Kim Liên, Đào Duy Anh, phường Kim Liên - (ảnh CAHN).

Qua tổng hợp, một số địa bàn có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao gồm: phường Hai Bà Trưng với 42 trường hợp; Hoàn Kiếm và Phú Thượng mỗi địa bàn ghi nhận 30 trường hợp; Cửa Nam 28 trường hợp; Thanh Xuân 17 trường hợp; Thanh Liệt và Yên Hòa mỗi địa bàn 13 trường hợp; Đông Ngạc 12 trường hợp.

Đáng chú ý, trong khung thời gian tối và đêm 25/01/2026, tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu tại phường Thanh Xuân với 13 trường hợp và phường Hoàn Kiếm với 9 trường hợp.

Theo đại diện lực lượng chức năng, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh từ người dân đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, trật tự, an toàn.