Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ và rét
Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay (26/1) và ngày 27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Nhiệt độ cao nhất khoảng 17-21 độ.
Từ ngày 28-30/1, nắng ấm có thể xuất hiện nhiệt độ tăng dần lên 19-23 độ.
Đến hai ngày cuối tuần 31/1-1/2 lại có sóng lạnh xuống khiến mưa nhỏ quay trở lại.
Thời tiết Hà Nội 2 ngày đầu tuần và cuối tuần duy trì trạng thái mưa rét, nhiệt độ không vượt quá 20 độ. 3 ngày giữa tuần từ 28-30/1, thời tiết có nắng ấm với mức nhiệt cao nhất 22 độ.
Tại khu vực Trung Bộ, các ngày từ 28-30/1 khu vực Quảng Trị trở vào phía Đông Quảng Ngãi có mưa nhỏ. Về nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa đến Huế 19-24 độ, Đà Nẵng trở vào Lâm Đồng mức nhiệt cao hơn 25-29 độ.
Thời tiết Nam Bộ tuần tới chủ đạo nắng ráo, nhiệt độ cao nhất miền Tây khoảng 29-32 độ. TPHCM và khu vực miền Đông mức nhiệt 31-33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 26/1/2026 đến ngày 27/1/2026:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, từ ngày 26/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết từ đêm 27/1/2026 đến ngày 4/2/2026:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi; riêng các thời kỳ từ ngày 28-29/1 và từ ngày 31/1-3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
