Phát đi báo động nhầm, Chơn bị cả làng trách móc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Phù sa", câu chuyện về nguy cơ sạt lở tại làng Bình Hòa tiếp tục được đẩy lên cao trào khi tiếng kẻng báo động bất ngờ vang lên. Phương lập tức hướng dẫn mọi người chuẩn bị túi y tế, dây và áo phao, đồng thời ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ lên phía trước.

Người dân cuống cuồng sơ tán, bỏ dở công việc đang làm. Tuy nhiên, sau đó mọi người phát hiện không có sự cố xảy ra và bắt đầu trách Chơn vì đã báo động nhầm.

Tình trạng sạt lở tại bờ sông khiến người dân lo lắng. Ảnh VTV

Chơn nhận lỗi, cho rằng mình đã quá chủ quan, chưa kiểm tra kỹ trước khi đánh kẻng. Lời xin lỗi không đủ xoa dịu sự bức xúc của người dân. Nhiều người cho rằng hành động của Chơn đã khiến mọi người phải bỏ công việc, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sửa vườn, dọn xưởng và chuẩn bị đón đoàn khảo sát.

Một số người lo ngại rằng nếu những tiếng kẻng báo động liên tục vang lên nhưng không có sạt lở thực sự, đến lúc nguy hiểm xảy ra, sẽ chẳng còn ai tin vào cảnh báo của Chơn.

Bà ngoại của Phù Sa bảo vệ và cho rằng mọi việc xuất phát từ lòng tốt của Chơn. Ảnh VTV

Bà ngoại Phù Sa vẫn lên tiếng bảo vệ Chơn. Bà nhắc lại quãng thời gian hơn mười năm kể từ khi cha mẹ Chơn qua đời trong một vụ sạt lở ngoài sông. Một mình Chơn vẫn miệt mài cắm những cây cọc cảnh báo sạt lở cho xóm làng, bất kể nắng mưa hay những lời chế giễu từ mọi người. Với bà, một người đã dành từng ấy thời gian để cảnh báo nguy hiểm khó có thể cố tình biến cả làng thành trò cười.

Phù Sa ban đầu vẫn hoài nghi, cho rằng Chơn đang khiến mọi chuyện trở nên rối ren và trở thành người phá đám trong mắt bà con. Nhưng trước những lời phân tích của ngoại, cô dần xúc động và bắt đầu nhìn câu chuyện từ một góc độ khác.

Phù Sa đã hiểu rõ lý do Chơn quan tâm, lo lắng cho sự an toàn của bà con trong xóm. Ảnh VTV

Trong khi đó, một phát hiện mới của chú Tư khiến nguy cơ sạt lở trở nên đáng lo ngại hơn. Qua kiểm tra vị trí những cây cọc cảnh báo gần sông, chú nhận thấy đường cảnh báo có dấu hiệu sai lệch gần 2 mét.

Phát hiện này khiến chú lập tức muốn báo cho Chơn. Bởi nếu nhận định trên là chính xác, tiếng kẻng vừa vang lên có thể không đơn thuần là một lần báo động nhầm, mà đang hé lộ một nguy cơ thực sự đối với làng Bình Hòa.

Tập 20 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 17/9 trên VTV1.